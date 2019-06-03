【首置上車盤】煥然懿居6月12日起揀樓　中籤者須備10萬元本票

土瓜灣馬頭圍道首個港人首置上車盤「煥然懿居」，早於今年1月截止申請，並於3月完成抽籤程序。市建局今日（3日）指出，首批獲邀請的合資格申請者，將於下周三（12日）至 6月18日期間進行選樓。

首置盤單位面積約260至507平方呎。（資料圖片）

所有成年家庭成員必須出席

市建局提醒，合資格申請者及申請表內所有成年之家庭成員，須於已編排供選購單位的日期及時間，帶同選購單位邀請信及信中所列明的相關文件，前往登記地點報到及選購首置單位。登記地點位於九龍大角咀櫸樹街88號「奧柏‧御峯」1 樓 109-110 號舖。

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要帶備十萬元本票

選購單位當日，在合資格申請者完成法定聲明程序及選擇其心儀首置單位後，須即時與市建局簽署臨時買賣合約，並須繳付所購首置單位之臨時訂金（相等於所購首置單位售價的百分之五），故合資格申請者須帶同一張面額十萬港元的銀行本票，本票抬頭為「的近律師行」，以繳付部分臨時訂金。臨時訂金的餘款可用個人支票支付。

在簽署臨時買賣合約日期後起計五個工作天內，買方須前往其代表律師事務所簽署正式買賣合約及繳付相等於售價百分之五的售價、 印花稅及其他有關購買首置單位的費用。

「煥然懿居」共提供450個單位，單位面積介乎約261呎至507呎，以市價六二折出售，售價介乎314萬至660萬元，設五年轉售限制，料2020年年中入伙。是次項目共接獲20,878份有效申請，即超額認購45倍。