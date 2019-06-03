【DSE2019】內地大學升學資助計劃即日起接受申請　涵蓋181所院校

「內地大學升學資助計劃」旨在向前往內地修讀學士學位課程的香港學生，提供支援，以及確保學生不會因經濟困難無法獲得專上教育的機會；教育局今日(6月3日)宣布2019/20學年的「內地大學升學資助計劃」即日起至9月2 日接受申請，資助額介乎5,600元至16,800元，計劃不設名額上限。

「內地大學升學資助計劃」由6月3日起至9月2日接受合資格香港學生申請，資助計劃將惠及於181所指定內地院校修讀學士學位課程的香港學生；而院校包括將於2019/20學年參與「內地部分高校免試招收香港學生計劃」的112所院校，以及另外69所院校。

合資格的學生可申領資助計劃下的「經入息審查資助」或「免入息審查資助」；前者的全額資助為港幣16,800元，半額資助為港幣8,400元；後者的金額為港幣5,600元。

資助款項會按年發放，資助年期為有關學生於指定內地院校就讀的學士學位課程的正常修業期；而符合資格的申請人只可在同一學年內，接受「經入息審查資助」或「免入息審查資助」二者其一。

現時內地共112間院校參加「內地部分高校免試招收香港學生計劃」，包括清華大學。(資料圖片)

教育局預期計劃可惠及絕大多數到內地修讀學士學位課程，有不同經濟需要的香港學生；而在香港接受及完成高中教育的香港學生，包括修讀本地或非本地課程的學生、非華語學生、並符合其他資格，均可申請資助。

教育局會於2020年第一季前告知結果

有關資助計劃的詳情及申請表格已上載教育局網頁，2019/20學年之前已入讀指定內地院校學院，可於8月2日或之前申請；而2019/20學年首年入讀的學生則可於9月2日前申請。可將填妥的申請表格以郵寄方式遞交教育局。教育局將於2020年第一季或之前通知個別申請人其申請結果。