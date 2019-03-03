調查：文憑試考生往內地升學意願升　赴臺升學意願降

學友社早前以問卷形式調查文憑試生到內地升學的意向，發現今年考慮內地升學比例較去年上升1%，而考慮台灣升學則較去年下降了3%。 學友社學生輔導顧問吳寶城指，綜觀過去統計數字，表示考慮到內地升學的學生比例保持穩定，由2017年的17%升至20%；而考慮台灣升學則由2017年的26%下降至22%。

學友社早前以問卷形式調查文憑試生到內地升學的意向，發現發現考慮內地升學比例較去年上升1%，而考慮台灣升學則較去年下降了3%。（黃詠榆攝）

學友社資深督導陳倩雯指，學友社於2018年12月至2019年1月期間，以問卷形式訪問了2000名文憑試考生，發現考慮內地升學比例較去年上升1%至20%，而考慮台灣升學則較去年下降了3%至22%。

學友社學生輔導顧問吳寶城指，調查又發現，30%受訪者因學習環境好而考慮內地升學，較去年增加了9%。他認為，這與過去數年教育局、學界及不同團體舉辦不少內地交流團，以及加強兩姊妹學校的關係有關，增加了不少互動關係。

至於學生對臺灣升學方面興趣減少，吳認為與發展機會不明朗及學費距離收窄有關。他指，過往不少赴臺升學的主要賣點是「學費較便宜而選擇多」，但隨政府推出不同本地專上課程資助計劃，如擴展SSSDP規模及免入息審查資助計劃等，本地升學花費較以往減少，因此因學費便宜而選擇到臺灣升學的學生較去年下降22%。