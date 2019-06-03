【逃犯條例】陳弘毅稱中央有讓步　願接受政治犯不移交等國際標準

港府修訂《逃犯條例》內容爭議不斷發酵，保安局局長李家超上周宣布多項微調措施，除了早前訂明的「八不移交」保障外，進一步將罪行引渡門檻提高至可判最高刑期7年或以上，並只處理由請求國中央機構提出的移交請求等。 身兼基本法委員會委員的港大法律系教授陳弘毅今日（3日）傍晚在電台節目中表示，據內地學者在不同期刊發表的文章，中港過去20年都未能就移交協議達成共識，箇中原因是中央認為，移交逃犯的國際標準並不適用於實行區際引渡的中國內地，故他認為中央現時願意接受港府的方案，是已經作出「相當的讓步」。

港府建議修訂《逃犯條例》時提出「八不移交」的保障，包括不符合「雙重犯罪」不移交；政治罪行不移交；因種族、宗教、國籍或政治意見而被檢控不移交；缺席情況下被定罪不移交；一罪不能兩審；不能增加移交命令以外的控罪，否則不移交；不能移交至第三方；死刑不移交。

在社會對《逃犯條例》爭議不斷發酵的情況下，李家超早前再提出6項修訂，包括刑期移交門檻，由3年提高至7年或以上；向港府提出引渡要求的國家或地區，必須要由當地中央機構提出，例如內地最高人民檢察院。

保安局局長李家超就《逃犯條例》宣布多項微調措施。（資料圖片／李澤彤攝）

身兼基本法委員會委員的港大法律系教授陳弘毅，今日接受港台節目《自由風自由PHONE》訪問時指出，如今中央已對港府建議修訂的《逃犯條例》作出相當讓步。陳弘毅表示，根據內地學者不同期刊發表的論文，中港一直未能就逃犯協議達成共識的最大障礙，是內地方面不同意在中港的逃犯移交安排上，全面引進一些適用於國際間移交的安排標準，例如政治犯不引渡、引渡上防止政治迫害原則及死刑不引渡等。他引述內地學者的論文稱，由於中國內地實施區際引渡，當局認為區際引渡未必需要接受政治犯不引渡等國際標準原則，「可能因為這些理由，傾了20年以上都傾唔成協議」。

陳弘毅認為，中央已對港府建議修訂的《逃犯條例》作出相當讓步。（資料圖片／余俊亮攝）

陳弘毅續指，根據港府一直以來的說法，現行個案式移交安排符合國際標準，若他日內地想向香港提交引渡移交請求，被要求引渡方可以提出不引渡等國際原則作抗辯，故對中央而言，「其實佢（中央）已經作出相當的讓步」，至少北京在個案移交方排上已接受國際通用標準。

被問到港府提出修例後，只處理由請求國中央機構提出的移交請求建議，台灣方面應由哪個部門提出引渡陳同佳的請求，陳弘毅稱台灣的情況需要特別處理，指出兩岸在2009年已簽署包括逃犯條例在內的刑事司法合作協議，「如果兩岸都做得到，那香港和台灣以個案式移交安排應該沒有問題」。他說，兩岸是通過特殊渠道交往而非透過中央機關，例是台灣海基會和內地海協會簽署合作協議，而任何香港與台灣之間的交往，須得到中央授權才可以接觸，例如通過類似海基會和海協會等機構處理。

陳弘毅又說，當局公布的政策性承諾對將來案件具有一定約束力，若請求方出爾反爾、不履行承諾，受影響人士可以提請司法覆核。