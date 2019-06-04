【六四三十】國指午市跌64點、收市跌89點　重現7年前A股離奇巧合

六四事件今日（4日）踏入30周年，本港金融市場驚現「六四密碼」，恒指半日報26804點，跌89點；國指則報10,366點，跌64點，恰巧地出現「89」及「64」兩組數字。 而港股午後跌幅稍為放大，恒指最終收報26761點，下跌132點，但國指收報10341點，下跌89點，出現午市跌64點、收市跌89點的巧合。 在六四當天，金融市場出現這樣離奇的巧合，其實在7年前的內地A股市場亦出現過，2012年6月4日，當時正為六四事件23周年，上證指數在開市及收市時，數字都曾涵蓋「89」、「64」及「23」，連最後一筆交易也是「64」手。

2012年6月4日，A股開盤及收盤時，上證指數都曾涵蓋「89」、「64」、「23」，呼應了八九六四及23周年。（網上圖片）

港股午市、收市兩現「89、64」組合

今日是六四事件三十周年，維園將舉行燭光晚會悼念，而本港股市亦出現「離奇」一幕，港股繼續弱勢，恒指半日收報26804點，下跌89點；國指收報10366點，下跌64點，巧合地出現「89、64」的組合。國指收報10341點，下跌89點，出現午市跌64點、收市跌89點的另一個「89、64」組合。

此外，股王騰訊（700）亦見「異動」，收市報327.2元，跌6.4元，其成交額則是64.64億元，出現三個「64」。

股王騰訊（700）亦見「異動」，收市報327.2元，跌6.4元，其成交額則是64.64億元（網上截圖）

而類似的離奇巧合，其實曾經出現過。在2012年，即六四事件23周年當天，內地上證指數開盤時報2346.98點，若倒轉看正是「89．64」，首兩個數字則呼應六四23周年。

直至全日收市，上證指數更跌64.89點，再度出現「64」及「89」兩組數字，當日最後一筆成交，更為64手，當時不少市場人士都感到離奇，難以理解在交易量如此龐大的市場，如何精準地控制升跌幅至小數點後兩個位，又或只是純屬巧合。

2012年，六四事件進入23周年當日，上海股市最後一筆交易為「64」手。（網上圖片）

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