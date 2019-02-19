觀龍樓縱火死因　兩母女被裁定非法被殺　官促房協檢討調遷政策

西環觀龍樓3年前發生縱火案，患抑鬱症的獨居六旬漢疑不滿對戶發出噪音而縱火，獨居漢與一家三口死亡。死因裁判法庭就4人的死因展開研訊，今（13日）裁定獨居漢死於自殺，兩母女死於不合法被殺，墮樓死亡的黃姓男戶主則死於不幸。裁判官對房協職員處理租戶投訴時袖手旁觀的態度感到驚訝，並建議房協檢討調遷政策。失去3名親人的李女士離庭時亦表示房協處理差，應負上責任。

女死者吳倩欣及其女兒黃依琳（3歲）均被裁定非法被殺。（吳倩欣微信圖片）

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墮樓姓黃男戶主裁死於不幸

火警發生於2016年7月16日凌晨一時許，4名死者均居住在觀龍樓D座13樓，包括獨居的男住客許偉忠（63歲）、住對面單位的黃志强（26歲）、其妻吳倩欣（25歲）、二人的女兒黃依琳（3歲）。除黃志强墮樓外，另外3人均化為焦屍。

裁判官裁定許意圖自焚，死於自殺；黃氏母女因有人縱火而未能逃生，死於不合法被殺；黃生則於爬出外牆逃生時喪命，死於不幸。

家屬不滿房協未有監察精神病人

黃母離庭時表示無可能原諒到許，並認為房協應好好監察精神病人。她又不滿房協職員隱瞞許的病情，稱曾向職員表示覺對方有精神問題，職員回應不清楚，庭上作供時卻透露房協有記錄。

官指保安員漠不關心

裁判官不接納處理觀龍樓D座事務的房協職員關衛國之證供，指他刻意淡化死者投訴黃氏的激烈程度。裁判官認為職員因爲許沒有針對自己而未有報警，是袖手旁觀，並表示難以理解負責眾多租戶的保安管理人會如此漠不關心。他認為他即使報警不能即時解決投訴，或者可以令曾經干犯管有攻擊性武器而被判囚兩個月的許有所警惕。

建議或考慮強制調遷滋擾租戶

裁判官指，按現時房協政策，只要許仍是租戶，即使其投訴多無理，房協也不可調走他。他續道，住戶或要如職員所說般自求多福，惟這絕非是理想情況。裁判官建議房協檢討調遷政策，讓房協主動要求或強制調遷居民，尤其是滋擾到其他租戶的住客。

黃母稱一生都不能原諒縱火的鄰居許偉忠。（林樂兒攝）

料男戶主爬出外牆時失足

裁判官按證供及證據推測，當晚凌晨有人向黃氏單位潑天拿水並點火，死者兩母女在屋內未能逃生而亡。黃生原於浴室洗澡，單位著火後走出浴室，爬出外牆時失手墮至4樓平台。

許在消防員到場後才自焚

他認為許返回單位，在消防員到場後才在屋內以火水自焚。他解釋，許的單位起火時間較後，清防員最初上樓時未見其單位著火。此外，有人在事發前聽到玻璃碎聲，許的單位散有玻璃碎及有驗出火水的灰燼；消防員在大門後發現許的屍體，而該處亦是該單位的起火源頭。

醫生未察覺許有自殺傾向

裁判官補充，許有意圖自焚，但不肯定他當時精神是否紊亂；據其精神科醫生指，許並無自殺意圖，亦無說過因聲音干擾而想自殺。

據死者黃志強的胞弟及母親的供詞，許偉忠多次投訴其單位有小孩吵鬧，更曾出言指有本事可拿刀插他。有鄰居在起火前聽到有人叫「你條仆街放火」及玻璃碎聲。

許過往曾因噪音而要求調遷

精神科醫生供稱，許於2007年被診斷出患抑鬱，一直有定期覆診。她透露，許原居於北角健康邨，因噪音滋擾而於2012年獲派調遷西環觀龍樓，感到開心及滿意。至2016年3月覆診時，許提到有疑似新移民的鄰居搬入，多了噪音，但指自己會練氣功，保持平靜，並沒要求調遷。

案件編號：CCDI-569-572/2016(LW)