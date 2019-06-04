【逃犯條例】中央可以國防為由向特首下令　律政司︰不能凌駕法院

立法會保安事務委員會今日（4日）繼續討論修訂《逃犯條例》，民主派朱凱廸關注，該條例第24條列明，中央可以國防外交事務利益受到重大影響為由，可向特首發出指令，即意味最終可廢除特首把關權力，有關條文在修訂通過後，是否適用於本港及內地。 保安局局長李家超表示，如法庭已否決了移交，即使中央政府根據第24條要求推翻特首決定，都要符合法律要求。律政司國際法律專員曾強補充，該條文是用了較重的字眼，即在有「重大影響」才向特首發出指令，但如已有法院決定，特首要依法辦事，不能凌駕法院決定。

朱凱廸關注《逃犯條例》第24條列明，中央可以國防外交事務利益受到重大影響為由，而向特首發出指令，即意味最終可廢除特首把關權力。（資料圖片）

對於涉及國防和外交事務利益的移交請求，李家超表示，若特首不打算處理，就不會啟動個案處理程序，《逃犯條例》第24條就不會發生，因第24條1款列明，特首要按5種事項通報中央，包括是否允許相關人士過境等。李家超指，若特首作出決定後，儘管中央人民政府是根據24條作出指令，但都要符合法律要求，即法庭已否決移交的，中央人民政府不可能要求特首移交：「永遠最終的決定都是在特首」，即否決權行使與否，都要按第24條款項向中央通報。

律政司國際法律專員曾強補充，在今次修例將中港地域限制移除前，該條文基本上都是用於外國政府的移交請求，港府按條文向中央政府通報，根據《基本法》，若涉及國防外交，中央是有責任去處理。該條文第24條3款是用了較重的字眼，即在有「重大影響」才向特首發出指令，強調有關中央指令不能影響特首按特區法律施政，如已有法院決定，特首要依法辦事，不能凌駕法院決定。

不會因特務身分而不移交

就有關移交政治犯，林美秀指，港府於2013年曾收到美國要求，逮捕美國中情局前僱員斯諾登，但當局未收到補充資料時，斯諾登已離港而未能移交。林美秀指，不會單單因為特務身分而不移交，要視乎聲稱的罪行決定。梁美芬指出，美國最初指斯諾登的罪行是叛國，及後改為洩露機密，最後定性為不誠實取用電腦，但經民聯梁美芬認為，斯諾登是屬於政治犯，港府不應該移交。

無預設需移交人士名單

梁美芬亦關注移交刑期門檻提高至7年，而在內地有一些涉及疏忽的刑事罪行刑期短於7年，新修訂會否令更多罪行無法涵蓋在內。體育、演藝、文化及出版界馬逢國指，業界對於修例有兩極意見，但唯一共通點是，無論支持或反對都是基於是否信任政府，而非修例內容是否清晰，另外有憂慮指出，會否涉及政治原因，但以其他罪名起訴及要求移交。

李家超回應指，7年刑期的門檻，是兩地都要符合的標準，另外當局會嚴謹審視每一宗移交請求。李家超續稱，絕對無固定名單預設某些旅客是屬於需移交人士，移交必須要是由請求方提出，並屬於移交罪類疑犯，所以正常過境旅客毋須擔憂。

就凍結犯罪得益，林美秀指，在法律程序中，如有相關人士在當地開始刑事或其他起訴程序，可以向香港提出凍結資產請求，避免有關資產轉移，在完成審訊後被定罪，當地法庭會向香港發出外地沒收令，針對透過嚴重罪行而取得的財產。香港法庭審視時，要信納外地就有關資產是已進入訴訟程序，並提供到事實顯示會到在訴訟結束後發出凍結令請求。

打擊洗黑錢及恐襲融資方面，李家超指，2017年有3.4億元相關總資產被凍結及沒收。李家超指，在警務合作層面外，但亦需要跨地的移交合作，財務行動組織對香港的風險評估報告，指出有缺憾（gap），包括目前無法向內地追討及沒收犯罪所得，建議優先處理涉及內地與澳門的移交處理。李家超指，