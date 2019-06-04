【逃犯條例】律政司專員︰法庭有需要　可要求特首公開決定原因

立法會保安局事務委員會今（4日）繼續討論修訂《逃犯條例》。律政司國際法律專員曾強表示，法院在處理司法覆核時，可以審視行政長官發出的移交令是否合法合理、程序是否恰當等，而有案例已顯示，法院有需要時，可以要求行政長官公開有關移交決定原因、行使酌情權原因。特區與內地進行司法互助，一定要合符香港的人權要求。 另外，在修訂後的個案形式的移交中，法庭把關時可監察有無按照額外條文，如請求方過往有無守信、由誰執行承諾等，法庭都會檢視。

律政司國際法律專員曾強稱，法院有需要時，可以要求行政長官公開有關移交決定原因。（立法會直播截圖）

就特首考慮移交與否時，所行使的酌情權，曾強表示，特首會考慮是否錯誤、不公義、有壓迫性等。就檢控時效問題，有案例已指出，假使疑犯會因時效過期而令到在引渡國無法接受公平審訊，會成為疑犯的堅實理據，指出特首的移交決定是錯誤。曾強表示，相信去到具體個案，特首行使的酌情權，可以考量法律、人道、事實問題，以及會否有公平審訊等。

立法會法律顧問曹志遠要求澄清如何執行檢控時效，政府新修訂提出一個新限制，請求方須保證在有效期內提出移交安排。律政司副國際法律專員(司法互助) 林美秀表示，回歸前舊的引渡法，行政機關的確是會考慮檢控時效，而之後特區政府已無相關時效規定。不過，雖然法律無要求行政機關考慮起訴時效，但當事人可以向法院提出，認為檢控失時效而被引渡，會引致在當地有不公平審訊，有案例已顯示，法庭是有空間去考慮，該情況下的移交會否引致不公義。而按現時新修訂，行政機關同意加入檢控時效安排，特首在決定移交時是必須考慮該因素，否則可招致司法覆核。

保安局局長李家超表示，過往移交逃犯，最多涉及的罪行類別，依次為毒品及販毒、謀殺及誤殺案、強姦及性侵、以及洗黑錢等嚴重罪行。他指，假若有恐襲在未簽訂協議的國家地區發生，殺了二百多人的主犯逃至香港，可以如何處理，是現實問題，罪行犯案時是知道在當地是會面對審訊，而當地的受害人家屬，可以見證罪犯得到應有懲罰，屬公義權益，移交不應只交到司法排名相若或更高的地方。