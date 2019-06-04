【六四晚會】內地出生英籍少婦首參與泛淚光：多謝港人捍衛歷史

六四維園燭光不滅，生於浙江、英籍外資企業高層Elvia，放工後獨個兒趕來出席六四燭光集會，是她首次在人群中感受不忘歷史的熱淚盈眶。 Elvia本來居於英國，因工作關係，隨丈夫搬來香港至今6個月，她慶幸自己雖生於內地、卻沒長於內地，又感恩港人努力捍衛真相，她眼泛淚光寄語港人，盡最後一刻力挽狂瀾，「如果我哋依家唔發聲，下一代就會被洗腦，失去自我。」

生於浙江、英籍外資企業高層Elvia首次參與六四集會，她在人群中感受不忘歷史的熱淚盈眶。（陳淑霞攝）

移居英國後始接觸六四資料

Elvia是浙江人，7歲時舉家移居英國，並已成為當地公民，現時除公務以外，甚少踏足內地。在歐洲的彼岸，Elvia經網絡得悉六四真相，坐於電腦桌前的她，大感震驚，亦不敢相信：「好嬲、好悲傷！」。

當年無數的年輕人喪命於天安門下，民運人士被迫流亡海外，這些歷史她從未從國內書本讀過，提起時她閃爍淚光。Elvia又大讚港人勇敢，為承傳歷史無畏無懼，對此為之感動，「當中國人已經遺忘呢件大事、不斷被政府消音時，只有香港人願意繼續守護真相。」

雖然自己是局外人，但她遠在英國時，已不時留意本港狀況，今次有機會親身在本港參與集會，她早已於事前上網留意相關消息，做足準備。

大家都係人，其實我真係好鐘意香港，唔想佢步中國後塵。 Elvia下周日（9日）將上街反對《逃犯條例》修訂

點點燭光在六四維園晚會上亮起，代表市民未有遺忘六四事件死難者及要求北京平反。（羅君豪攝）

下周日也上街反對《逃犯條例》

「香港是美好（wonderful)，亦是亞洲之光」，她認為，香港之所以與眾不同，在於其擁抱民主自由，亦有不少英人提起香港時趨之若鶩，但近年一國兩制界線逐漸濛糊，言論自由收窄，銅鑼灣書店事件、《逃犯條例》修訂等，亦讓本港未來蒙上陰影，她不忍香港民主淪陷，斷送最後希望，「香港花二百多年、匯聚十幾代人嘅努力，先成為亞洲最好嘅城市，係咪要喺最後一刻放棄呢？」

Elvia在本港任職英國公司主管，丈夫是大會計師樓高層，朋友圈子中皆是上流社會，她目睹內地不斷以生意為由，向他們施壓，或將相左意見滅聲，她不希望本港喪失民主自由，下周日（9日）亦將上街反對《逃犯條例》修訂，盼為香港出一分力。問到她只是過客，何以如此「上心」？她解釋說：「大家都係人，其實我真係好鐘意香港，唔想佢步中國後塵。」

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