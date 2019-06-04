【六四晚會】李蘭菊：30年來記住全部細節，甚至他們最後的體溫

今年是六四事件30周年，支聯會在維園舉行燭光晚會，邀得六四事件見證者李蘭菊發表講話，分享親身經歷。 年輕人中未必許多人認識李蘭菊。30年前，李蘭菊以香港學聯代表身份，遠赴北京支援八九學運，親歷清場鎮壓一幕，是這場沉重歷史的見證人之一。不過，自從雨傘運動消散後，感到灰心的她減少公開露面。在今年六四燭光晚會上，她細述選擇出席的原因，以及30年前親眼目睹的一切，場面令人動容。

李蘭菊表示，維園燭光是香港人真正的精神面貌，真正照亮香港人的名字。（盧翊銘攝）

李蘭菊在六四期間兩次上京，見證了天安門廣場上的震驚場面。她在六四30周年燭光晚會上發言說，作為天安門的倖存者，公開就六四屠殺做見證，向來是責無旁貸，但雨傘運動之後，她開始心灰意冷，尤其局勢有一段時間發展得太過似六四鎮壓的前夕，她多年來抑壓著的傷痛一次過爆發，壓跨了她的精神健康，幾年來一直需要有醫生和藥物的幫助。

「所以當支聯會聯絡我的時候，我是不願意站出來的。直至佔中九子罪成，我讀到朱耀明牧師的陳情信之後，我終於明白過來，作為一個有信仰的人，要有勇氣作正確的決定。能夠多走一步，就多走一步！」

她憶述，當年6月3日晚上大約9時許，學聯4名成員由北京飯店前往天安門廣場支援學生，到達廣場總指揮部時本來一切還算平靜，但到了10點左右，學生廣播站傳來一個激動的聲音，一個男同學哭著說，稱軍隊向學生開槍，以坦克壓過人群，該名男生拿着同伴的血衣來報告事件。

情況急轉直下，當時總指揮部要同學表決是否繼續留在廣場，大家都認為已經有同學犧牲了，形勢已退無可退，最終表決結果是大比數決定繼續留守廣場。

往後的發展，李蘭菊詳細憶述當時每一幕情景，她說，她們幾個學聯同學也決定加入糾察隊，但當她們去到歷史博物館前面，已經見到一列軍隊從地道上來，在博物館台階前苛槍實彈的列陣。在他們前面，有幾十個市民和學生組成人牆與他們對峙。於是，她和陳清華也加入人牆。當時她見面前的軍隊尚算克制，她一度抱有希望。

可惜過了不多久，她聽到遠處開始響起軍用訊號彈；過了一陣，開始有死傷者被抬到附近的救傷站。有幾個年青工人拿著木棍和石頭準備保護學生。一個學生以堅定的語氣對他們說：「放下武器，我們是和平請願。」一個老工人老淚縱橫的對年青工人說：「聽學生的話，和平請願，堅持到底，不能被人有藉口說我們是暴徒。」於是他帶著工人用身體檔在學生的前面，保護李蘭菊等人。

接近凌晨時分，有更多的訊號彈響起，博物館後面開始傳來槍聲，亦傳來呼叫聲和嚎哭聲音。這時，博物館樹叢後面，有個中學生拿著石頭，一路喊叫著說：「我哥哥被他們打死了、打死了，我要跟他們拚命！」李蘭菊死命的拉著他說：「小兄弟，不可以呀，危險呀！」沒多久，有救護車響著號離開，這個少年人就追著救護車喊著：「哥哥、哥哥.....」然後消失在長安大街。大概半個小時，有人告訴我，這個少年人血淋淋的被抬到救護站。李蘭菊聽後全身發抖，不斷出冷汗，想暈想嘔，無力再支撐下去。於是，同學就扶她到救傷站休息。在救傷站，死傷枕藉，有個大學生頸後一片血肉模糊，全身顫抖，但仍不停的說：「堅持到底，堅持到底。」

李蘭菊憶述，救傷站不停有救護車穿梭往來。突然，有醫護人員大聲說：「香港的學生上救護車。」李蘭菊等人堅決不上車，表示想繼續留在廣場。後來又來了一部救護車，這時，又有更多的人大聲說：「香港學生上車，讓香港學生先上救護車。」她們仍是不肯上車，她不斷向他們說：「我沒事。」此時一個女醫生上前握著她的手，嚴肅的對我說：「孩子，你聽我說，你要離開廣場，安全的回到香港，告訴全世界，今晚所發生的一切。告訴他們，我們的政府是如何對待人民！」

「我就是這樣，佔了救護車的位置，離開廣場！」

李蘭菊說：「三十年來，我記住每一個細節，記住他們每一個人的臉容，記住他們的聲音，記住他們的汗水和淚水，我甚至記住他們生命最後的體溫！但好可惜，我沒有記下他們的名字！而三十年至今，他們的唯一名字，就是中國共產黨以人民的名義，以中國的名義稱他們為暴徒。」

「他們不是暴徒，他們是1989年的世界公民。他們的事蹟撼動了世界，在東歐推倒柏林圍牆，瓦解鐵幕政權。三十年後，世界各地的媒體仍然關注著這場未完的民主運動。」

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李蘭菊表示，維園燭光是香港人真正的精神面貌，真正照亮香港人的名字，呼籲眾人拒絕遺忘，拒絕謊言。她最後總結說：「今晚，在上帝面前人人平等的真理下，我們以天賦人權、以人之所以作為人的尊嚴，我們宣告：拒絕黑暗，選擇光明！」

黃耀明呼籲港人在下周日上街，反對《逃犯條例》修訂。（羅君豪攝）

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