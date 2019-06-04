【六四晚會】人潮擠爆天后　 打七圈蛇餅等入場　高呼警方開路！

今年是六四事件30周年，整個銅鑼灣人頭湧動，步向維園參加燭光晚會。至晚間8時晚會開始後，仍有大量市民絡繹不絕前往，以至維園兩側的天后及銅鑼灣街道迫滿人潮。 記利佐治街港鐵站出口一帶，更一度因人潮過多，引發集會人士對警方人流管制不滿，有人高呼：開路，開路！ 另一邊廂，晚上八時許，前往參與晚會的市民「逼爆」位於天后地鐵站外的巴士總站，約數千名市民要求警方開路，有在場的支聯會義工透露，晚會由1990年舉辦至今，警方從未試過要求市民 「兜圈」進行維園。參與集會的作曲人周博賢在facebook也炮轟警方做法，「警方人潮管制喎！入維園前要喺天后巴士站玩 zigzag!」

前往參與集會的群眾逼爆天后巴士總站。（鄭翠碧攝）

晚會在晚上8時開始，但仍有大批市民被困在天后巴士總站，人群大打「蛇餅」 ，至少需要排隊20分鐘才能進入維園。

據指，警方在天后站D出口柏景臺的公共交通交匯處設人流管制措施，以致興發街巴士總站對開紅綠燈位置，集結約數以千計想入場人士，「蛇餅」迅即由5條變成7條，參與集會的市民需要繞過七條蛇餅，才能進入維園的天后入口。有人在現場廣播，直斥警方的安排不合理，「我哋喺維園集會三十年，都未見過警方咁安排，阻撓市民入維園集會。」現場人士一度鼓噪，高叫「開路」、「開路」……

「香港眾志」羅冠聰亦在現場，他用咪高峰質問警方，為何不控制興發街車輛給人群入內，在旁市民群情洶湧。

至於維園之內，記者現場所見，由於人數眾多，集會人士擠滿草地外圍，網絡信號時有不穩。草地旁通道亦不斷出現參與集會的人流，他們因未能進入草地，而在通道上呼喊口號。

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另外，每逢六四燭光晚會，各政黨及組織都在通往維園的沿途設置籌款箱或義賣。公民黨的街站出售余若薇墨寶「驚問世間 怎麼盡是無道」T 恤及便攜式戶外折疊椅；工黨則亦義賣包括印有「水滴石穿」等字樣的多款黑色T恤。義賣物品引來不少前往集會人士解囊。

一名不願透露姓名的90後年輕人在公民黨的攤檔，一次過購買三件前立法會議員余若薇墨寶T恤，他表示，自己1998年出生，畢業後才開始了解六四事件，此後開始出席燭光晚會，今次捐款是為紀念和平反六四，他又不認同捐款和燭光晚會對平反六四沒有幫助，認為，每個人的心都不同，但捐款和每年在維園集合，對事情有幫助。

然而，更多人選擇直接將捐款投入籌款箱中。同樣沒有透露姓名的中年女士則表示，每年都會參加燭光晚，並每次都會帶錢捐款，支持支聯會平反六四。他指，6月9日的反逃犯條例遊行也會參加。

設在港鐵站出口旁的香港眾志街站捐款人士十分踴躍。有份捐款的胡先生表示，98年以來，每年都會參加集會及捐款，他表示認同香港政黨政治發展，故會捐款支持。

飽受社運案件纏繞，有成員仍在獄中的社民連則開宗明義籌款打官司。其中副主席黃浩銘未因佔中案遭監禁，未能參與晚會，社民連就出動黃浩銘真人比例紙牌，呼籲市民目捐款，協助其在案件上訴。此外，亦有不少街站同時為6月9日反逃犯條例遊行作宣傳，拉起「反送中」橫額和派發解釋逃犯條例修訂為害的單張。

「愛港之聲」天后地鐵站擺站

愛國團體「愛港之聲」自下午二時開始在天后地鐵站入口處擺站，他們批評支聯會等組織歪曲六四事件真相，又在現場以投影機播放片段，指要「讓人知道六四的真正真相。」現場有數十名警員駐守天后站維持秩序，氣氛相當平靜，團體在晚上8時，即六四集會開始時收起街站離去。