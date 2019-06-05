【走塑】調查：本港膠飲管年用量兩年減36%　港人每周仍用4.31支

近年「走塑」環保風氣盛行，不少消費者或餐廳都主動「走飲管」。香港海洋公園保育基金調查發現，本港塑膠飲管使用量持續下降，從2017年的17億支大減至今年的10.8億支，兩年間減少36%；但推算港人現時每星期平均仍使用4.31支飲管，反映港人仍需努力「走塑」。

保育基金主席陳晴呼籲公眾支持「無飲管運動」，共同打造無飲管文化。（香港海洋公園保育基金提供）

港人每周飲管用量 6.75支降至4.31支

香港海洋公園保育基金在今年五月訪問1,000名年齡介乎15至59歲人士，結果顯示每人每星期平均使用4.31支飲管。若把該數字乘以本港同年齡組別的總人數 （4,846,876）及一年中星期總數 （52），相等於香港每年使用10.8億支飲管。但對比2017年的調查結果，每人每星期平均使用6.75支飲管，推算每年使用量高達17億支，反映兩年間飲管使用數量減少36%。

保育基金主席陳晴表示，香港海洋公園保育基金的「無飲管運動」推動市民摒棄使用一次性塑膠用品，以「走飲管」作為第一步，今年參與「無飲管運動」的機構數目較去年上升超過一倍，超過1,700多間餐廳、教育機構、企業及政府部門參與，承諾停止主動供應即棄膠飲管，或只會提供可重用或可生物降解的飲管，鼓勵公眾持續關注塑膠製品對海洋及環境的威脅。