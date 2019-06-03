【走塑】回樽機運作不足半月壞機　承辦商低估香港膠樽「多樣性」

目前有不少團體及機構引入智能回收機，提供誘因鼓勵市民回收減廢，政府也將於今年下半年推出逆向自動售賣機先導計劃，評估收集廢塑膠飲料容器的表現及成效。 膠樽多一個回收途徑是好事，但有市民發現有放置在商場的智能回收機出現「塞爆」情況，涉事的正是環保協進會獲政府回收基金資助下設立的十部回收機之一。環保協進會項目經理何浩賢回覆《香港01》表示，該回收機使用不足半個月已因壓縮盤無法處理不同厚度、質量的膠樽，令較厚身膠樽卡在機內，承認「承辦商低估香港膠樽variety（多樣性）」，已要求承辦商在本周內先行更換四部已運行的回收機摩打，下周全面更換，預計本月底所有回收機可投入運作。

有網民發現，大埔超級城內的智能回收機出現「塞爆」情況。（勞敏儀攝）

獲政府資助 不足半個月已壞機

有網民周六（1日）在Facebook群組「再見垃圾桶！」分享一張智能回收機被膠樽「塞爆」照片，批評「部機咁細有鬼用。真係唔明點解香港啲回收設施咁細」。

《香港01》記者昨日（2日）下午到大埔超級城找到這部回收機，「塞爆」情況依舊，機器旁豎立「改善工程進行中」的告示牌，而機器屏幕也顯示「暫停服務」。記者以市民身份向商場職員查詢，對方解釋「機器由承辦商負責清理，紅日打去未必有人聽，平日先可以清理，可能要等多幾日先得，聽日唔會即刻嚟……積分換領禮物都唔係喺商場領取」。

環保協進會從政府的回收基金獲得250萬元資助，引入十部回收機，以及進行回收、教育宣傳等工作。目前只有四部全面投入運作，分別位於大埔新達廣場、大埔超級城、觀塘花園大廈玉蓮臺及青衣亞洲物流中心順豐大廈九樓，當中大埔超級城的回收機在上月底正式啟用，其餘六部經調整後，最快本月底可供市民試用，目前該會每月可安排三次回收。

這款回收機具壓縮功能，但現場所見，膠樽被卡在機內，無法運作。（勞敏儀攝）

本港膠樽「多樣性」複雜 致膠樽卡死

何浩賢向《香港01》表示，測試時100個膠樽可完全壓縮處理，但實際操作時卻不順暢，「承辦商（則基石科技有限公司）低估香港膠樽variety（多樣性），品牌多、有不同大小、厚薄、質量等」，四部已投入運作的回收機全部曾出現膠樽在壓縮期間，卡在機內情況。他直言情況不理想，最快本周二（4日）率先更換大埔超級城回收機的摩打。

他又指，回收機具壓縮功能，可收集約600個膠樽，當回收機飽和度達八至九成，系統本應透過雲端發信息通知他們前來清理，但試運期間沒有收到有關信息，也需要經由物業管理公司、場主、市民通知他們回收機出現故障，日後要求承辦商改善故障通報系統。

環保協進會十部回收機在本港分布位置。（環保協進會圖片）