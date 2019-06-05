躁底同事並非最討厭　調查揭四類同事最難頂或更影響士氣

滿枱垃圾的同事難頂，抑或容易發脾氣、小事化大、自視過高、「騰雞」的同事較難頂？有僱員輔導兼顧問公司調查發現，打工仔認為衛生狀況不雅的同事最難頂，而「灰爆」同事最影響工作士氣，將「公司住家化」及有「妄想被加害」特質同事，同樣都較「躁底」中人敬而遠之。 受訪者認為上司能夠處理這類「非常同事」當然好，但調查同時發現，在打工仔眼中，大部分管理層只會處理最不影響士氣的「枱面極度混亂」員工，對其餘真正會影響士氣的同事，卻只「佛系處理」。 調查促管理層應有「膊頭」，多與前線同事溝通，留意工作表現，注意氛圍情緒，亦應主動介入關注同事間的感受及滿意度。

基督教家庭服務中心旗下「盈力僱員服務顧問」與Recruit就不同員工行為進行網上問卷調查。(盈力僱員服務顧問圖片)

將公司當屋企 同事頂唔順

基督教家庭服務中心旗下「盈力僱員服務顧問」與 Recruit，於2018年12月至2019年1月，於網上訪問了 807 名打工仔，以了解甚麼類型的人於工作間最「難頂」。

結果發現，有頭皮、臭味等衛生問題屬「不雅衛生狀況」的人最難接受，以0至5分為完全不接受至完全接受程度，僅得1.18分；其次是把工作間視作家一 般，在公司「唧暗瘡」、「敷 mask」，僅1.57分；而同屬第二位「難頂」的亦有會「爆粗」、「掟 file」 的躁底人士，同樣1.57分。

其餘9類「非常同事」包括：妄想被加害、亢奮、「灰爆」、偏執、「慌失失」、強迫行為、 枱面極度凌亂、非一般打扮以及獨行俠。

「灰爆」同事最影響士氣

不過「難頂」的同事，未必與影響團隊士氣有掛勾，調查發現最多受訪者認為會影響團隊士氣的是「灰爆」、其次是「妄想被加害」、躁底、偏執等等；「枱面極度混亂」最不影響士氣。

最影響工作效率的首三個行為分別是「慌失失」、「妄想被加害」及「強迫行為」。打工仔最希望管理層可以介入處理有「妄想被加害」及「躁底」行為同事，但管理層卻普遍無行動。

不同員工的行為會影響工作效率，首三分別是「慌失失」、「妄想被加害」、以及「強迫行為」。(資料圖片)

調查又發現，受訪打工仔最「不需要」管理層處理「枱面極度混亂」同事，反而希望管理層有「有行動」，積極透過「勸喻」（44.8%）處理問題，情況反映管理層只對「枱面混亂」這些客觀、又顯然而見的問題才有辦法處理。

顧問公司認為管理層應及早處理「非常同事」

盈力僱員服務顧問指，出現「不雅衛生」、「躁底」等的非常情況的員工背後，可能隱藏著性格、壓力甚至創傷等其他原因，建議同事及管理層都需要關注這類員工背後的問題並給予支援。

顧問又建議，管理層應「貼地」了解民情，多與前線同事溝通，留意工作表現，更要注意氛圍情緒；發現有「非常同事」，便應主動介入，關注同事的想法及滿意程度， 讓員工感受管理層的承擔。

惟同事若遇上壓力或精神健康問題，管理層則難以協助，建議公司應引入專業僱員輔導服務作為關愛措施，讓「非常同事」的情緒能盡快得以介入和疏導，避免影響公司的士氣和生產力。