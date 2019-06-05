【HPV疫苗】環亞突結業　內地客轟中介「河蟹」　訛稱仍可退款

不少預約了注射HPV疫苗（子宮頸癌疫苗）的內地客，今日（6月5日）到宣布清盤結業的環亞體檢集團「維權」及要求退款，當中有人狠批，上月爆出水貨針疑雲後，打針中介仍堅稱環亞疫苗沒有問題，發放「河蟹」訊息，還訛稱今天環亞仍然照常營業，可以退款。 此外，今天到環亞「維權」的，還有一名行徑有異的女士，她稱介紹了9至10名「朋友」到環亞打針，但她否認自己是中介，表示希望代「朋友」追討退款，涉及款項約2至3萬，記者問「朋友」有無向她追討時，她指：「都有啦，都無辦法。」

默沙東藥廠的聲明指，從未供貨給環亞體檢。

HPV九價疫苗的的全球唯一生產商默沙東藥廠5月9日發聲明，表示從未供應任何HPV九價疫苗予「環亞體檢集團」，導致大批內地客上門維權，環亞在佐敦的診所外，今天更貼上結業通知，宣布清盤。

雖然環亞聲稱已向客戶退款過千萬，但有顧客今天仍到診所追討。其中一名女士聲稱，自己「之前有十幾個客」，但又否認自己是打針中介，辯稱自己只是介紹9至10個「朋友」到環亞打針，現在希望協助「朋友」退款，涉及款項約2至3萬，記者她，其「朋友」們有沒有向她追討時，她指「都有啦，都無辦法。」

除疑似中介外，亦有不少內地打針客特地前來追討，來自廣東的周小姐表示，自己是透過微信公眾號推薦，而認識打針中介，惟並不知道中介是香港人或內地人，亦從無見過面。

她質疑中介刻意瞞騙及拖延，即使環亞在上月初已捲入水貨針疑雲，但中介仍刻意隱瞞客人：「我本來是5月打最後一針的，但中介那邊可能已經收到風，叫我先不要預約。佢安慰我說環亞的針無問題，可能其他（診所）有問題，我相信了她。」

她向《香港01》記者展示今天與中介的對話，顯示中介稱「在想辦法找上家」，又稱「包括診所的工作人員都不知道發生了什麼事」。周小姐稱不知道「上家」是甚麼，而當她要求退款後，中介再無回覆。

至於來自深圳的何小姐透露，環亞向她發放的針卡上，會註明中介人是誰，如她的針卡上就註明是「林小姐」，必須靠林小姐才可預約打針。

她斥，中介會混入維權的微信群組中，散播環亞沒有問題的「河蟹」訊息，今天環亞宣布結業後，就完全不回覆，惟仍有中介還訛稱今天環亞仍然照常營業，可以退款。她展示一幅截圖，顯示有人稱「診所有人，你們帶上張卡上去退錢OK。」但當到達佐敦的診所時，已發現人去樓空。