【HPV疫苗】涉水貨針疑雲醫療集團清盤　政黨憂借屍還魂逃避賠償

被指涉水貨HPV疫苗（子宮頸癌疫苗）的環亞體檢集團，今日（5日）在診所門外貼出通告宣佈結業，更指過去數周受子宮頸癌疫苗報道所困擾，公司戶口兩星期前被銀行凍結，負責人惹上官非，宣布清盤結業。 民建聯立法會衛生事務發言人蔣麗芸上月初曾召開記者會指，收到多宗就水貨HPV疫苗的投訴，民建聯今日發新聞稿回應事件，擔心有人透過結業清盤逃避法律責任或賠償，並借屍還魂改名開過另一間醫務所，促衛生署及醫委會監管。

環亞的診所大門緊閉，沒有職員在內，門外貼有清盤的通告。（鄧穎韜攝）

蔣麗芸倡藥物附QR Code 讓求診者查出處

對於環亞宣布清盤，蔣麗芸透過新聞稿表示，衞生署及醫委會需要監管是否有診所透過結業清盤逃避法律責任或賠償，然後再借屍還魂改名開過另一間醫務所，強調當局應該檢視《私營醫療機構條例》，了解對這些醫務所規管有否不足，並儘快改善。

蔣又指，現時科技發達，衛生署應要求藥廠引入附有藥物出處的QR Code標籤，求診人士可透過手機讀取藥物上的QR Code，從而知悉藥物出處。

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民建聯立法會議員葛珮帆則認為，事件令香港整體醫療的聲譽受損。她表示，已聯絡衛生署及海關，海關指昨日已拘捕一男一女體檢中心負責人，涉嫌違反《進出口條例》，葛珮帆指相信兩名被捕人士與結業診所有關。

衞生署：收400水貨針投訴 涉30診所

衞生署則已經收到逾四百宗有關水貨針的投訴，涉及三十間診所，葛珮帆已將相關投訴人的問題轉交署方。惟署方只回應會與海關加強調查及執法，無法處理受害人與有關診所的關係，無法幫助他們追討賠償。

民建聯立法會議員葛珮帆稱，事件令香港整體醫療的聲譽受損。（資料圖片／羅君豪攝）

葛珮帆促藥廠公布供應HPV疫苗的診所名單

葛珮帆呼籲，準備接種HPV疫苗的人士，不論港人或內地人，不要相信中介公司，必須自己尋找信譽良好的醫療機構，若市民接種疫苗，須檢查清楚疫苗是否已經登記，如有任何疑問，可在衛生署辦公室網頁「香港註冊藥劑製品」搜尋系統內，輸入產品資料，包括名稱及編號，就可以查閱該疫苗是否已經登記，如有懷疑就不應接受注射。如有已接種疫苗人士擔心疫苗真偽，應諮詢註冊醫護人員的意見，可以抽血方式檢驗。她又引述衛生署稱，現時HPV九價疫苗的供應緊張，所以現在不是接種疫苗的最佳時機。

葛珮帆稱，已要求衛生署加強監管，署方應加強巡邏。她亦要求藥廠公布供應HPV疫苗的診所名單，並上載到網頁供市民查閱，讓市民知道哪一所診所有正貨疫苗供應。