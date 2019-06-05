Red Rice米飯主題餐廳海南雞飯含沙門氏菌　食安中心指令停售

食物環境衞生署食物安全中心今（5日）公布，慈雲山毓華里「米飯主題餐廳」抽取的一個海南雞飯樣本被檢出含致病原沙門氏菌。中心表示，已要求食肆負責人即時停止出售相關食品，並要求食肆進行徹底清潔和消毒。

食安中心從慈雲山毓華里12號「米飯主題餐廳」抽取一個海南雞飯樣本進行檢測。結果顯示，25克食物樣本中含沙門氏菌，超過《食品微生物含量指引》在25克即食食物樣本中不得檢出沙門氏菌的準則。故中心知會有關食肆上述不合格化驗結果，並要求負責人即時停止出售相關食品。

同時，又向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並要求該食肆檢視及改善生產流程及進行徹底清潔和消毒。

發言人續指，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。

Red Rice米飯主題餐廳海南雞飯被驗出沙門氏菌超標。（Red Rice米飯主題餐廳FB圖片）

荃灣素雞樣本違禁加防腐劑山梨酸

另外，荃灣河背街「合發平靚市場」的一個預先包裝素雞樣本，檢出含有不准添加於大豆蛋白粉及混合物的防腐劑山梨酸，且食物標籤未有列出含該種防腐劑，違反食物標籤規例。中心要求受影響的批次產品停售及下架。

產品資料如下： 產品名稱：素雞 來源地：中國 生產商：惠州華美食品有限公司 總經銷：中興發展公司 淨重：每包一百一十克 此日期前最佳︰二○一九年七月二十八日

中心發言人表示，上述一個預先包裝素雞樣本含百萬分之八十八的山梨酸。中心已知會有關商戶其違規事項，並要求受影響批次的產品停售及下架。如有足夠證據，中心會提出檢控。

發言人又指，山梨酸屬低毒性，就上述樣本檢出的含量而言，在一般食用情況下，不會對健康造成不良影響。

而根據《食物內防腐劑規例》（第132BD章），山梨酸不可添加於大豆蛋白粉及混合物。故發言人提醒業界，在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。違反上述規例，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。