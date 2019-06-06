【HPV疫苗】接獲約500宗環亞體檢投訴　葛珮帆批衛生署監管不力

捲入子宮頸癌九價疫苗水貨針疑雲的環亞體檢集團，昨日突然宣布清盤結業。海關同日拘捕一間體檢集團兩名董事，涉嫌非法進口藥劑製品（水貨藥），違反《進出口條例》。 民建聯立法會議員葛珮帆在港台節目《千禧年代》表示，截止昨晚收到逾千個有關HPV疫苗的投訴個案，當中有一半是涉及「環亞體檢」。她認為，今次事件影響本港的聲譽，批評衛生署責無旁貸，認為署方一直對監管不力，未能阻止診所銷售來歷不明的疫苗，令情況變本加厲。

捲入子宮頸癌九價疫苗水貨針疑雲的環亞體檢集團，昨日突然宣布清盤結業。（資料圖片）

葛珮帆表示，民建聯自2016年收到就HPV疫苗的投訴，截止昨晚接獲逾千個投訴，涉及20至30間機構，有一半屬「環亞體檢」。葛表示，大部份受害人來自內地，他們均是經中介推銷，再在本港接受HPV疫苗注射，現時擔心所注射的疫苗來歷不明，影響個人健康，而在未有單據的情況下如何追討退款等。HPV疫苗共需要注射三劑，她指，部份受害人「經中介安排係一間診所打，第二針又會去第二間打，唔知道可以點樣追討。」

葛珮帆表示，HPV疫苗在行內利潤高，以往三劑疫苗只需要3,000港元，目前可以標價9,000元人民幣。她質疑，部份HPV疫苗屬水貨或來源不明，安全性成疑，但衛生署至今對疫苗監管不力，僅發信提醒醫生，未曾作出任何檢控，令情況變本加厲。她續指，目前市場有很多醫療服務中介，署方應作監管，同時提高相關法例罰則，加強阻嚇性。