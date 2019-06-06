【逃犯條例】監警會前主席翟紹唐：外國領事憂修例　質疑倉卒

法律界今日發起第五次靜默黑衣遊行反對《逃犯條例》修訂。監警會前主席翟紹唐今日出席監警會研討會活動，期間接受傳媒採訪，他表示條例修訂引起社會關注，政府有需要思考修例是否有迫切性，以及有否需要擱置修訂。另外，他亦透露有外國領事曾向他表示擔心修例。翟紹唐被形容是「政府御用大狀」，是資深大律師，常代表政府打官司。 港大法律系講師張達明亦表明今日將參與法律界黑衣遊行，重申政府在修例上完全看不到任何理據為何要倉促修例。

監警會前主席翟紹唐表示條例修訂引起社會關注，政府有需要思考修例是否有迫切性，以及有否需要擱置修訂。（張浩維攝）

翟紹唐工作在身 不參加法律界靜默遊行

香港律師會昨日就條例修訂首次發表意見書，認為政府不應該倉卒修例，應作廣泛諮詢，同時建議增加法庭權力審批，引入初級偵訊，並於今日發起法律界的遊行。惟翟紹唐稱因有工作在身，所以不會參加今日的遊行，以及周日（6月9日）由民陣發起的「反送中」遊行。

政府需思考是否需要擱置

翟紹唐強調個人而言，認為政府應以適當方式處理《逃犯條例》修例，認為香港回歸超過20年，過往亦未有需要急切修例的問題和情況，質疑政府修例是否有如此急的迫切性。他亦指政府修例已引起廣大的迴響，政府確實需要思考修例是否有迫切性，以及是否要暫時擱置。

另外，他強調自己並非刑事法專家，惟公眾和法律界亦已就條例修訂作出反應，現時兩個律師組織均反映對《逃犯條例》修例感到擔憂，他認為政府要小心考慮。翟紹唐又透露，曾有外國領事向他反映對修例感憂慮，他引述指外國商人或擔心在不知情，或不熟悉兩地法律下觸犯經濟罪行，後果實在未能預測。

港大法律系講師張達明表明今日將參與法律界黑衣遊行，重申政府在修例上完全看不到任何理據為何要倉促修例。（張浩維攝）

張達明：基本問題仍未處理

港大法律學院首席講師張達明則表明，今晚將參與遊行，又謂就個人而言完全看不到有任何理據，政府為何需要如此倉促地進行修例。他形容修例是十分複雜和影響深遠，政府居然可以繞過正常的立法程序，在欠缺法案委員會和社會仍有眾多爭議下，認為倉促修例是不能理解。他續指，現時有不少基本問題仍未處理，其中包括疑犯被遣返至內地時，如何保證公平審訊及人權受保障。

內地黨管法官 無獨立判決

他質疑政府為何只願意將額外的人權措施用行政聲明列出，而不將其放於法例當中，因特區政府有責任不移交相關疑犯。張達明又謂保安局局長李家超指內地的司法制度，排名在全球三分之一前，直言「講排明數字冇意思」。根據內地機制，只要黨向法官作出指示，法官便無法獨立作出審判。