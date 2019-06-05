【逃犯條例】警方部署逾1500警力應對反修例遊行　不會出動水炮車

社會關注港府修訂《逃犯條例》，民陣上月發起反修例遊行，有多達13萬人上街抗議，隨着民間反修例情緒升溫，本周日（9日）上街人數成為關注點。據了解，警方將會以七一大遊行的規模應對，部署1500至1600名警力應付任何突發事件，但預料不會出動新購置的「水炮車」管理人流。

警方將會以七一大遊行的規模應對反修例遊行。（資料圖片／盧翊銘攝）

市民就爭議事件參與大遊行的人數近日有顯著上升，民陣上月舉辦反修例遊行，有逾13名市民上街抗議，警方則稱有2.28萬出席；昨日支聯會在維園舉辦六四燭光晚會，有超過18萬人參與，警方則稱有最高峰時期有3.7萬人次，兩組數字均有所上升。

民陣將於本周日再舉辦反對修訂《逃犯條例》遊行，隨着修例爭議不斷發酵，出席人數亦甚為關注。民陣發言人岑子杰表示，未有評估人數，但希望當日遊行人數增加，逼使政府撤回修例建議。據悉，警方內部亦未有評估參與市民的數目，但會密切留意事態發展及作出部署，應付當日任何突發事件。

警方已就周日的遊行發出不反對通知書，據悉會部署1500名至1600名警力應對，暫不決定出動火炮車管制人潮。此外，立法會本月12日亦會就《逃犯條例》修訂回復二讀辯論，消息稱警方亦有密切留意事件發展，包括各大社交平台及團體，有否號召大型活動表態。