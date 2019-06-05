【逃犯條例】鄭若驊缺席4次例會　張國鈞：令泛民專心問法律問題

保安事務委員會今（5日）召開最後一次特別會議討論《逃犯條例》，委員會主席兼民建聯副主席陳克勤在傳媒茶聚中表示，20小時會議中，共49名議員提問141次，當中絕大部份人發問三次或以上，「問到第三、四次時，我聽起來問題有九成重覆。」 他認為議員有足夠時間發問。對於律政司司長鄭若驊出席率低，陳克勤僅指，律政司派出的兩位法律專員，已足以解答議員質詢。

陳克勤說，律政司委派的法律專員足以解答議員諮詢，他特別提到，不少議員同事點名稱讚出席會議的律政司副國際法律專員林美秀的解說出色仔細。（鄭榕笛攝）

民建聯四名副主席張國鈞、陳克勤、周浩鼎、陳學鋒今日（5日）舉行傳媒茶敘。身兼保安事務委員會主席的陳克勤指出，20小時的保安事務委員會特別會議中，議員最關心的問題包括人權保障及法庭把關，平均每名議員有七至8分鐘發問，「要問嘅議員，基本上都問晒想要嘅嘢。」他認為20小時的會議時間是值得的，並笑指自己開會開到「頸緊」，「因為要不斷擰來擰去。」

被問到會否認為律政司司長鄭若驊出席率太低，陳苦笑指每次開會前都被議員同事問到這點，「我只能答，我們有邀請她，但她來不來是政府決定。」陳克勤說，律政司委派的法律專員足以解答議員諮詢，他特別提到，不少議員同事點名稱讚出席會議的律政司副國際法律專員林美秀的解說出色仔細。

同場的民建聯副主席張國鈞接腔，表示每次律政司司長到立法會，泛民議員都不會對她客氣，發問焦點往往轉移到她的其他個人問題，「由兩位專員到立法會，大家便沒有芥蒂，反而泛民議員可以專注問法律問題。」

另外，民建聯副主席兼中西區區議員陳學鋒認為，《逃犯條例》對區議會選舉影響不大，落區亦甚少有街坊主動提及《逃犯條例》，一般反應都指「我又唔犯事，使乜驚？」他透露，民建聯中委目前未通過區選參選名單，但估計參選人數與上屆相近。