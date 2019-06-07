【逃犯條例】反修例遊行在即　楊潤雄籲教師避帶學生前往危險地方

反對《逃犯條例》遊行將於後日星期日（9日）舉行，有人憂慮教師會帶領學生參加。教育局局長楊潤雄今日（7日）表示，社會運動或會存在秩序問題，提醒教師應避免帶學生前往有危險的地方。

教育局局長楊潤雄（相中獎盃左面）今日到大埔區龍舟競賽頒獎。

楊潤雄：了解修例具有爭議

教育專業人員協會早前對10萬名會員進行抽樣調查，結果顯示逾8成教師不同意《逃犯條例》修訂。有人憂慮教師帶領學生參加遊行，教育局局長楊潤雄表示，了解修例具有爭議，業界亦存在不同表達，而政府早前已經做了許多解說及調整的建議，希望得到社會的支持。

楊又說，社會運動或會帶來秩序問題，呼籲教師可以本着專業精神及平和心態處理，並應避免帶領學生前往有危險的地方。

楊潤雄促教師勿帶學生到危險地方，如參加遊行。（資料圖片）

另外教育局建議修訂升中派位安排，由明年起提早至3月通知小六學生「自行分配學位」階段結果。有調查顯示，有一半家長在新安排下會放棄直資學校學位，有可能影響直資學校收生。楊潤雄表示，若在不影響現行派位制度下，令家長獲得更多資訊是好事，可以做出更好決定；而家長會如何選擇，目前難以預測，強調未必是直資或資助的問題影響家長選擇，而是學校本身的問題。

▼反逃犯條例遊行路面交通安排▼