【台灣升學】獲批工作港僑生五年升四倍　人工低但換來生活質素

中學文憑試(DSE)結果剛於周三(10日)揭盅，部份考生或會選擇往台灣升學，長遠的甚至會考慮日後留台工作。獲准留台工作港僑生人數連續五年上升，去年有402人獲批留台工作，較2017年升近五成。 港人梁嘉俊是其中之一，他表示，台灣生活節奏較香港慢，「無咁大壓迫感」，而且物價水平較低，住宅樓價屬可負擔水平，吸引他長遠在台灣落地生根，「住得舒適，就會諗安居樂業。」 而另一位港人年輕女作家李慧明（筆名不朽），則欣賞台灣文化氣息及閱讀氣氛濃厚，在學時已被出版社發掘出書，曾成為誠品年度暢銷作家之一，令她畢業後欲繼續在台灣發展事業。

港人梁嘉俊去年中興大學科技管理碩士畢業，留台任職網絡營銷，直言享受台灣生活。（胡家欣攝）

150萬港元，可以買到三房兩廳，600至700呎，係香港連套房都買唔到。住得舒適，就會諗安居樂業。 梁嘉俊

香港生活節奏急速 在台過馬路慢慢行

截至2019年5月底，港僑生留台工作人數為442人，港人梁嘉俊是其中之一。他2012年赴台升讀逢甲大學工商管理學系，去年完成中興大學科技管理碩士，留台任職網絡營銷，月薪大約3萬新台幣，即為7500港元。

雖然，梁的薪酬對比香港同等學歷的畢業生較低，不過，他認為各有取捨，對此現狀感到滿意，「呢度人工唔高，但生活就會相對舒服」

他指，台灣物價水平低，租金合理，目前在台中租住200至300呎單位，僅需要6、7千新台幣（1500港元至1750港元），佔入息約兩成，每月扣取基本生活開支，尚有幾千元剩。他續指，赴台七年已習慣當地的生活節奏，「無咁大壓迫感，過馬路慢慢行，唔會跑過去。」

計劃工作五年後領台灣身份證

香港樓價高企，「上車」夢遙不可及，台灣則可逐步達成。梁嘉俊計劃，工作五年後領取台灣身份證，長遠在當地置業，落地生根，暫無意返港，「150萬港元，可以買到三房兩廳，600至700呎，係香港連套房都買唔到。住得舒適，就會諗安居樂業。」

90後年輕女作家不朽認為台灣文化與藝術濃厚，有利文字創作。（胡家欣攝）

香港人太忙，要拚搏，如果唔係好似畀社會淘汰。 不朽

90後作家讚台灣文化氣息濃 有利文字創作



90後年輕女作家不朽2013年到國立台灣師範大學，2015年在Instagram發表文字創作，題材關於愛情及生活經驗，至今累積逾23萬追蹤者。她在學時已獲出版社垂青，2017及2018年先後出版過兩本書，分別是《與自己和好如初》和《想把餘生的溫柔都給你》，第二部作品更成為誠品年度暢銷書籍第二位，銷量超越台灣著名作家龍應台及日本作家村上春樹作品。

香港人太忙要拼搏 否則似被社會淘汰

不朽說從小想當作家，她於公開試成績未能入讀心儀大學的中文系，2013年毅然到國立臺灣師範大學修讀中文系。她認為，台灣的文化氣色濃厚，社會的生活步伐較香港慢，當地人在空餘期間有閒情逸致參觀美術館等展覽，又會熱衷於閱讀，支持文字創作，有利中文作家發展，相反香港生活壓力大，難以投入閱讀，「香港人太忙，要拼搏，如果唔係好似畀社會淘汰。」

作家難以長期僱員方式留台 每三個月須出境一次

2018年畢業後，她繼續留台發展，因習慣當地生活，感覺比較自在，同時與不同出版社有聯繫及合作，暫時未有想過回港發展。不過，由於作家職業性質較為特殊，非長期受僱於同一出版社，而是按每項作品逐次合作，難以透過長期僱員的方式留台。她目前旅居台灣，每三個月出境一次再返台灣工作。

現時港僑生畢業後若想留台工作，主要可透過兩個渠道，分別是依薪酬及工作經驗等條件申請。（胡家欣攝）

2014年政策出台 透過8評核可留台工作

現時港僑生畢業後若想留台工作，主要可透過兩個渠道，分別是依薪酬及工作經驗等條件申請，每月最低薪酬為新台幣37,619元，即9,405港元。2014年勞動力發展署推出僑外生工作評點配額制度，以學歷、特殊專長、語言能力等8方面評核，薪資僅為評點項目之一，由僱主提出申請，獲准即可留台工作，工作居留滿5年，即可申請在台定居，現時名額為2,500個。

根據發展署數據，去年有402名僑生獲准留台工作，連續第五年上升，並較2017年升48.9%。在402人中，有約九成經評點制成功申請留台工作。