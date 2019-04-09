【丁權覆核案】黃遠輝指土地供應形勢無改變　促部分官地改建公屋

丁權司法覆核案今日（8日）裁決，高院裁定以私人協約或換地形式建丁屋違憲，意味著全港劃作鄉村式發展的逾900公頃官地有望釋放出來。然而，鄉村式發展地帶作房屋發展，卻非早前「土地大辯論」的焦點，亦未列入土地供應專責小組報告的八個優先處理的選項，故外界注視今次裁決，會否對政府未來土地供應策略構成影響。 前土地供應專責小組主席黃遠輝則指出，今次裁決無疑可以釋放部分官地，惟實質供應有限，因大部分這類土地位於鄉村窄巷及垃圾站。但他認為，在房屋供應短缺大前提下，政府應盡力在少量合適土地拓建出租公屋，以應付輪候冊申請的需求。

黃遠輝指今次判決釐清官地不可建丁屋，令政府可以加快研究鄉村官地的用途。(資料圖片)

去年土供組進行的公眾諮詢中，其中一個選項為增加「鄉村式發展」地帶(即俗稱丁屋土地)的發展密度，黃遠輝去年接受《香港01》訪問時已表明，由於該選項屬概念性，未能確定可提供額外土地的時間和數量，加上諮詢期間丁屋政策正面對司法覆核挑戰，故小組未必會向政府提供其他意見。

事實上，該選項在民意調查中所獲支持不多，故不被納入優先選項。黃遠輝昨日（8日）接受查詢時指出，估計今次裁決不會影響到報告提及八個優先選項的優次安排，亦相信政府不會大幅調整土地供應策略：「官司結果無影響到土地供應的形勢。」

具規模預留項目應加快研究新用途

他解釋，這900多公頃官地覆蓋642 條認可鄉村，大部分位於新界各區，不少屬村與村之間的窄巷，又或是垃圾站，發展潛力不大，根本無法可拓展房屋用途。至於鄉事派一直提出容許放寬丁屋用途，讓土地高空發展，他認為亦難以增加土地供應，因需要考慮基建配套能否配合。

不過，黃遠輝表示，政府經過今次裁決後，可以加速研究鄉村官地的用途，一些具規模的預留項目，如沙田排頭村擴展區等，便應要加快規劃興建公屋，以應付輪候冊申請的殷切需求。

▼圖解丁權覆核案來龍去脈▼