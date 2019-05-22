【居屋2019】黃遠輝：今期居屋至少接逾20萬宗申請　料難再創新高

新一期居屋於明日（23日）派發申請表，並於下周四(30日)接受申請。房委會資助房屋小組主席黃遠輝表示，預計今期居屋接獲申請勢必超過20萬份，與上一期居屋破紀錄的27.2萬份相若。 他又證實，北角渣華道電照街居屋項目需要延遲一年，在2023至2024年才落成，估計是遊樂場重置工程進度影響，原址的遊樂場需要延遲終止服務引致。

將軍澳臨海居屋雍明苑，預計於2020年落成。（資料圖片）

提醒綠白表均可「一表兩抽」

今期居屋共推售6個屋苑，包括何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，合共4,871個單位，而今期居屋亦首次接受網上申請。

上一期居屋接獲27.2萬份申請表格，超額認䐟約60.4倍，均打破歷年申請及超額認購紀錄，其中白表申請約23.6萬份，佔總體申請約87%；而綠表則有3.6萬份，佔13%。

黃遠輝接受查詢時表示，預料今期居屋申請反應仍然踴躍，因樓市升勢持續，不少市民對資助置業需求殷切，但他認為今期居屋申請未必會再創新紀錄，但估計最少可達逾20萬份，最終接獲申請表只會與上一期相若，：「有意置業的白表人士，不少已在上期居屋遞交申請表，相信不會有大量『新面孔』出現，申請表數字難再有顯著增幅！」

他又提醒，居屋申請者在今期起可「一表兩抽」，白表申請可同時申請「白居二」及新居屋；綠表申請則可同時申請「綠置居」及新居屋。