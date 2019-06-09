土力工程處今年走訪逾60間中學　推廣斜坡安全、山泥傾瀉知識

發展局局長黃偉綸今日（9日）發表網誌指出，土力工程處正嘗試以人工智能技術，分析數碼航攝照片中天然山坡上山泥傾瀉和岩石露出的位置，以評估再發生山泥傾瀉的可能性。 他又指，處方今年開展了《校園大使計劃》，至今已走訪超過60間中學，向學生推廣斜坡安全、防治山泥傾瀉知識等。

土力工程處今年開展了《校園大使計劃》，向學生推廣斜坡安全和防治山泥傾瀉的知識，講解香港地質、山泥傾瀉的成因等。（發展局圖片）

黃偉綸說，土力工程處會優化防治山泥傾瀉工作，減低人造斜坡和天然山坡的山泥傾瀉風險，其中包括把人工智能（AI）、深度學習（deep learning）、機械學習（machine learning）等技術，應用在山泥傾瀉的監測和預警系統上。

他指出，處方正嘗試以人工智能技術，分析數碼航攝照片中天然山坡上山泥傾瀉和岩石露出的位置，以評估再發生山泥傾瀉的可能性，做好風險管理。

已走訪逾60間中學

他表示，土力工程處今年開展《校園大使計劃》，計劃迄今已走訪超過60間中學，向學生推廣斜坡安全和防治山泥傾瀉的知識，講解香港地質、山泥傾瀉的成因等。

他續指，本月底將聯同其他機構舉辦「AI數據達人挑戰—山泥傾瀉測多少」比賽，讓中學生學習利用人工智能預測山泥傾瀉風險，同時推動建立智慧城市發展。