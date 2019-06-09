【逃犯條例・悉尼直擊】2000人遊行　感「香港淪陷」　移民憂回港

澳洲悉尼的港人今日（6月9日）早上發起遊行，反對香港政府修定「逃犯條例」。召集人Jared為香港留學生，他表示望傳遞「香港人唔係孤獨嘅，海外有好多人支持」的訊息，鼓勵更多「已灰心的」港人今日上街，參加「69反『送中』大遊行」。 香港移民黃先生直言，成功修例的話「香港就滅亡」，憂海外港人回港難保人身安全，又指經歷過香港輝煌年代，現在「心情沉重」。遊行有約二千人參與。 特約記者：廖潔然 悉尼直擊

6月9日，悉尼2000人遊行，聲援香港，反對逃犯條例修訂。遊行由新南威爾斯州立圖書館起步。（廖潔然攝）

憂削人權保障

遊行召集人Jared是香港留澳學生，他表示近來有留意香港關於修訂「逃犯條例」的情況，見香港會舉行「69反『送中』大遊行」後，便在社交平台與其他居澳港人發起在澳洲遊行作聲援，強調無政黨或組織背景。

他認為相關條例，會令全球華人置身於中國的人權問題之中，近日社交平台多個全球反送中遊行活動專頁，遭受舉報及刪除，可見言論自由已受威脅，若條例通過，情況將更不堪設想。他又表示也曾擔心若條例通過，自己今日作為遊行組織者，回港後會遭「秋後算帳」，但覺得「應該相信行動和參與者的力量」。他希望藉澳洲的遊行為香港人打氣：「香港人唔係孤獨，有好多人支持，即使經過2014年雨傘運動後會感到灰心，今日都要上街反對，唔好放棄」。警方指遊行人數達2,000人。

6月9日，悉尼有2000人遊行聲援香港，反對修訂逃犯條例。（讀者林先生攝）

憂凍結財產 不敢回港

移民澳洲20年的黃先生及太太表示，今日遊行心情沉重。黃先生指，「香港現在處於生死存亡一關，若通過修例，資金會撒走，人人自危，因為面對大陸的法院不會有公義程序。香港三權分立都可能守唔住，慢慢傾向人治社會。」他覺得香港「正在淪陷」，擔心香港不會再有人身安全保障，「自己都會不敢回港」。

移民澳洲十多年的徐生徐太今日帶同子女參加遊行，他們擔心香港將失去言論自由。徐生表示自己平日言論可能會惹來內地不滿，憂將來回港會不會被莫須有罪名引渡回大陸。他們又指「不是是否問心無愧的問題，我們無犯罪，但根本不知道中國為達到目的，會以甚麼罪名拉人，亦不會有公道的審訊過程。」

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全球逾25城市遊行聲援香港

海外港人今日在25個分布於歐美、澳洲及亞洲的城市發起「反送中」遊行，聲援今日下午於香港舉行的「69反『送中』大遊行」。澳洲悉尼、布理斯班、墨爾本都有遊行，均獲澳洲政府批准，墨爾本和布里斯班的遊行，分別約有500及200人參與。

澳洲三地「反送中」遊行有三項訴求：

1. 希望澳洲政府高度關注引渡條例修訂，可能危及在澳洲的香港人的人身安全，以致經商、財產安全。給予中國的司法不公、秘密審訊、以致違反人權的待遇。

2. 要求澳洲政府當局重新審視澳港引渡的協議，尤其是相關中國及香港地區，因為政治問題而觸發的引渡問題。

3. 確保中國政府不會借香港的「送中條例」之名，以莫須有或偽造罪名，間接向澳洲政府提出引渡香港異見人士及中共政治犯的可能。

6月9日，悉尼2000人遊行，聲援香港，反對逃犯條例修訂。召集人Jared希望藉澳洲的遊行為香港人打氣，呼籲港人不要放棄。（廖潔然攝）