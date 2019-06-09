【反逃犯條例遊行】高空圖對比　遊行起步媲美2003年七一？

民陣今午（9日）舉行反對修訂《逃犯條例》遊行，遊行原來於下午3時由維園起步，但由於參與者愈來愈多，民陣應警方要求在下午2時20分宣布提早出發， 高喊「反送中、撒惡法」口號。是次遊行由維園草坪出發，2003年50萬人上街反對23條立法的遊行，亦是由維園草坪出發。對比兩次遊行的起步地點的高空圖，可以比較兩次遊行的人數。

2019年6月9日反對逃犯條例修訂大遊行，遊行由維園草地出發，由於人數太多，民陣提早出發。（張浩維攝）

2019年6月9日，反對逃犯條例修訂大遊行，由於參與人數眾多，民陣宣布提早出發，起步的維園草坪全部站滿人，港鐵不停銅鑼灣、天后站。

2003年七一大遊行，共50萬人參與。當日維園在維園草地起步，籃球場被慶祝回歸的人士租用。（法新社）

2003年上街反廿三條 草案撤回、葉劉淑儀辭職

2002年底，董建華政府建議就《基本法》第23條立法，向立法會提交《國家安全（立法條文）條例》草案，擬於2003年7月9日表決。條例被指侵犯港人自由，加上當時歷經亞洲金融風暴、樓價大跌、沙士疫情等，經濟民生百廢待興，民怨上升。

2003年7月1日特區成立紀念日，數十萬市民在炎熱天氣下遊行抗議，民陣稱有50萬人，警方則指有35萬。民意壓力下，時任自由黨主席田北俊宣布不支持草案，並辭任行政會議成員。由於自由黨倒戈後不夠票通過，政府宣布擱置23條立法，負責立法工作的時任保安局局長葉劉淑儀辭職。

▼▼2003年7月1日 逾50萬人上街遊行反對基本法23條立法▼▼

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《逃犯條例》掀巨大政治爭議 社會各界、國際關注

今次《逃犯條例》修例爭議源於2018年的台灣殺人案，現行法例無法引渡涉嫌殺死女友的陳同佳到台灣受審。政府今年2月提出《逃犯條例》修訂，建議容許與香港沒有長期移交協議的國家或地區，向香港直接提出移交要求，交由特首及法庭考慮。

由於本地部分市民對中國內地司法制度欠缺信心，擔心日後或會以其他罪名包裝，被引渡至內地受審，修例建議引發極大爭議。政府在商界壓力下，亦兩度宣布修改草案內容，最新版本包括相關罪行最高刑期提高至七年或以上、只可由該國中央政府提出移交要求等。

爭議未止之下，民陣在3月31日、4月28日已分別發起兩次遊行反對修例，並稱後者有13萬人參與。在法案委員會成立期間，非建制派在議會內強烈抗議，未能選出法案委員會主席。最終政府決定繞過法案委員會，於本周三（12日）將草案直接交上大會二讀。

修例引起本地社會以至國際社會廣泛關注，多個團體、學生組織、法律界人士等都提出關注，過往與泛民不咬弦的激進派、本土派、獨派亦現身參與今次遊行。