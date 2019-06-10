【收緊長者綜援】800名60至64歲人士申綜援　500人被轉介就業援助

港府年初收緊長者綜援年齡門檻，由60歲延至65歲，引起爭議。社署署長葉文娟則指，自今年2月調高長者綜援年齡門檻後，至今約有800名60-64歲的人士申請綜援，300人被分類為身體欠佳或殘疾。勞福局局長羅致光指，當中約有500人需參與就業援助（IEAPS)，即透過社福機構協助搵工，而當局將於今年完成綜援的全面檢討。被問到會否將與市場脫勾的租金津貼，及被削減的特別津貼，一併納入檢討，羅表明會涵蓋當中。

社署今年2月正式收緊長者綜援申領年齡安排。(資料圖片)

港府年初收緊長者綜援年齡門檻，由60歲延至65歲，惹來各界炮轟、甚至跨黨派聯手反對，群情洶湧下，港府先後跪低，於一星期內宣布推出就業支援補助金及暫緩扣減200元，惟始終企硬拒撤收緊年齡安排。立法會福利事務委員會今討論檢討綜合社會保障援助計劃下鼓勵就業事宜。

社會福利署助理署長(社會保障)林偉葉提到，現時社署有為IEAPS參與者提供臨時現金援助，並加強膳食及交通津貼，羅致光則補充指，津貼以實報實銷支取，他舉例稱後者兩年可獲2000元上限。

羅致光(資料圖片)

工黨張超雄追問新申請的60至64歲人士，即在新制下不變成不合資格申領長者綜援的具體數據，社署署長葉文娟表示，今年2月至6月初期間，新申領的60至64歲人士約有800人，當中300人被分類為身體欠佳，其餘則尚在評估當中。羅致光其後補充指，需參與IEAPS的60至64歲新增長者，現時約500個。

張超雄又追問，既然政府可向60至64歲提供1060元的就業補助金，何以不可向15至60歲一併發放，羅致光則回應稱，補助金屬鼓勵性質，旨在支援難搵工長者，張則反駁稱，政策理應一視同仁，「或者講白啲，其實呢個只係『補穫』方案。」

張超雄及民主黨鄺俊宇又關注特別津發放，認為綜援人士在生活基本保障未滿足前，強行就業實屬困難，要求恢復被削減的特別津貼，並與時並進作出調整。羅則指，此亦屬檢討範圍之內。