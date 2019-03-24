【收緊長者綜援】前勞福局長蕭偉強評繼任人：羅致光有同理心

今年初因收緊長者綜援門檻而備受泛民、建制兩派共同狙擊的勞工及福利局局長羅致光，一番「60歲是中年」言論至今仍是社會熱門話題。於2017年交棒給羅致光的前局長蕭偉強，曾稱羅是相當合適的接任人選，他昨（23日）出席一個活動時，強調相信羅「政策到地、有同理心」，並笑指羅的言論令他這批年過60歲的人士更添活力，「我覺得自己心境是中年，甚至青年𠻹！」

蕭偉強認同羅致光的工作，「他做好多政策好到地，相信他有心、有同理心」。 （高仲明攝）

蕭偉強做局長4個月後退休

蕭偉強在2017年曾接任勞福局局長一職，上任僅4個月後政府換屆，他選擇離開「熱廚房」並決定結束39年的公務員生涯，退休後投身義工服務。被問到如何評價現任局長羅致光的工作，蕭強調，一直覺得羅是適合的接任人選，因羅對社福界認知很深；他並認同羅的工作，「他做好多政策好到地，相信他有心、有同理心」，能夠繼續推動在社福的投放及新猷。

羅致光上任後其中一個最富爭議的政策，是收緊長者綜援門檻，蕭偉強不諱言指，這項政策是在他擔任局長時提出，他亦為此而到立法會解說。他重申，政策方向是正確，只要有合適的配套及時機。他認為今屆政府已在出現反對聲音後迅速回應，並為有需要人士提供津貼。

他（羅致光）做好多政策好到地，相信他有心、有同理心。 蕭偉強評論羅致光

林鄭月娥在2017年辭任政務司司長參選特首，張建宗(右)頂上當政務司司長，而蕭偉強(左)就接任張建宗的勞福局局長之位，不過僅做了4個月，未有加入新一屆政府。 (高仲明攝)

港府在去年財政預案中，暗藏新政策，由今年2月1日開始，將60至64歲健全綜援申請人，剔出長者綜援行列，獲立法會通過，新申領人士不止每月少了千元綜援，更要參加自力更生支援計劃(IEAPS)。由於立法會兩派議員及社福界反對，政府採取行政措施填補有關人士可得綜援差額。

在新政策下，如不參加自力更生綜合就業援助計劃尋找工作，每月會被扣減200元綜援金，不過因反彈太大，羅致光早前宣布暫緩安排，先觀察6個月再決定。

被問到局方未來應如何處理扣減200元的措施，蕭偉強認為，新政策出台，做法較為寬鬆是合理的，而未來就應優化政策，只針對健全而不積極找尋工作者。他強調做法必須確保不令任何受眾的生計及福祉受到影響，「有不少人未必傷殘，但可能身體上有困難，未必做到體力勞動高的工作，需要想想如何照顧到他們。」

推出收緊長者綜援門檻政策，令羅致光民望大跌，成為立法會議員狙擊對象，最後不得不再三讓步，更改政策細節。 (資料圖片／林若勤攝)

現年62歲 認同羅致光「60歲中年」論

蕭偉強現時62歲，正值羅致光口中的「中年」。蕭認為羅當天的言論只屬舉例，「如果日後大家有120歲，60歲就會是中年。」他並笑指，羅的言論「幾好」，令他這批年過60歲的人士更有活力，「我覺得自己心境是中年，甚至青年𠻹！」他在退休後，三分一時間用來做義工，當中大部分均是協助復康團體。