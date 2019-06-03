200億元買社福物業　政府購買清單曝光　平均呎價逾3.2萬

港府將擲200億元購入全港多個地區近160個物業，作社福用途。勞工及福利局今(3日)向立法會提交文件，擬分3年於全港18區購置物業，營運158個設施，合共5.7萬平方米，包括48間長者鄰舍中心、28間幼兒中心、15間長者日間護理中心、12間到校學前康復服務辦公室等。以此推算，每個物業平均收購呎價逾3.2萬元。 在擬購清單中，以元朗區最多，可新增15個社福設施，不過大埔及離島區，則只分得4項設施。當局稱爭取於7月向財委會申請撥款，預期最快明年底可以「入伙」運作。

政府將斥200億置業，以提供社福用途的場所。（資料圖片）

最新一份《財政預算案》建議，撥款200億元予政府購置社福物業，勞福局提交的清單共列出158個設施，涵蓋家庭及幼兒照顧、安老服務、康復服務及青年服務設施，合共5.7萬平方米，建議購置物業可包括商業樓宇、寫字樓或活化工廈，但無透露確實選址。但以此推算，上述物業的收購呎價，平均逾3.2萬元。

勞福局表明，幼兒中心、長者日間護理中心等嚴重不足地區設施，將獲優先考慮，有關計劃下，每區將增設最少1間幼兒中心，並在元朗、西貢等有較多年輕家庭的地區設置3間、其次亦於黃大仙、離島、葵青、沙田、大埔及屯門共6區，增加兩間幼兒中心。

各區均新增安老服務設施

當局亦擬於每區新增安老服務設施，中西區、東區、油尖區屬18區之冠，各增加合共8間的長者日間護理中心、長者鄰舍中心及長者地區中心，不過大埔區「受惠」最少，僅增加1間長者日間護理中心。

倘以分區數目計算，元朗、沙田及油尖旺區各增設15及14個社福設施，是18區中最多。不過，離島及大埔，則僅得4個新增社福設施。勞福局計劃7月向財委會申請撥款，明年第一季開始購置首批物業，最快明年底開始運作；最後一批物業約於2023年第一季購置，2023年底至2024年初投入服務。

當局強調，計劃涉及的總樓面面積，只是略多於去年非住宅物業樓宇總存量0.1%，不會對物業市場構成重大影響。