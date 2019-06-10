【逃犯條例】林鄭兩度出席公開活動　未再回應6．9大遊行

6月9日，大批市民上街反對《逃犯條例》修訂，民陣表示參與人數達103萬，警方則指人數達24萬。即使數十萬人上街，但政府最後仍堅持周三（12日）在立法會恢復二讀辯論，民陣今日（10日）表示，會在當日舉行集會，各界也呼籲當日罷工罷課罷市。 特首林鄭月娥今日在律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超陪同下見記者，表示對昨日集會結束後發生的衝突感遺憾，而今日她出席的兩個公開活動，在致詞後沒有再回應記者提問，便匆匆離開。

特首林鄭月娥今日在律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超陪同下見記者，表示對昨日集會結束後發生的衝突感遺憾。（盧翊銘攝）

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林鄭月娥今日下午出席「晴天行動2.0」啟動典禮，推廣「防天災，保平安」的信息。她致詞時表示，「晴天行動」推出14年，期間本港經歷多場風災、極大暴雨等極端天氣，但幸好沒有造成重大傷亡；又提及政府部門就防災、應對極端天氣採取多項應對措施，例如勞工處公布新修訂的《颱風及暴雨警告下工作守則》。她認為，有關措施仍須市民配合，例如實踐減碳生活。

林鄭月娥在致詞後便匆匆離開，沒有再回應記者提問。

此外，林鄭今天早上9時25分出席「財新香港論壇2019」時，同樣未有回應傳媒就大遊行、逃犯條例等提問。

林鄭月娥在致詞後便匆匆離開，沒有再回應記者提問。（洪嘉徽攝）

「晴天行動 2.0」主辦單位包括發展局、保安局、土木工程拓展署、消防 處，香港天文台、渠務署、香港賽馬會災難防護應變教研中心和香港紅十字會等。首個聯合專題展覽「防天災，保平安」由明日(11日)至本月19日在中環元創方舉行， 歡迎市民免費入場參觀。