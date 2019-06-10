【東鐵線】早上繁忙時間增加班次　平均候車時間料縮短4%至10%

港鐵宣布，東鐵線在平日早上8時至9時，將加開一班由羅湖站至紅磡站的南行列車，及兩班由紅磡站分別開往羅湖站及落馬洲站的北行列車，令東鐵線乘客於平日早上繁忙時段的平均候車時間縮短4%至10%。 同時，由下月10日起，高鐵香港段將提升來往香港西九龍站及內地的鐵路服務。長途列車將由現時每日開出13對增加至14對，令高鐵連接的所有站點將由現時的44個增加至58個。

港鐵宣布，下月10日起高鐵連接的所有站點將由現時的44個增加至58個。（資料圖片）

港鐵表示，新增的四對高鐵長途列車服務，將會取代目前其中四對短途列車班次，分別連接重慶、南寧、天津及肇慶，相關班次會繼續停靠來往香港西九龍站至廣州南站之間的中途站。此外，在現時每日五對以潮汕為終點站的列車服務當中，有一對班次將會延伸服務至汕頭站。

港鐵行政總裁金澤培表示，新增的14個站點，如佛山、南寧、汕頭等，都是廣歡受迎的旅遊景點，相信高鐵服務提升後，將會吸引更多旅客乘搭高鐵前往這些城市。

在直通車安排方面，港鐵表示，同樣在7月10日起，城際直通車將減少三對來往紅磡站及廣州東站的城際直通車。由於高鐵服務在新安排下將新增佛山西站，故現時每日一班由紅磡站前往佛山站的城際直通車，將改以廣州東站為終點站。

（港鐵提供）

同時，東鐵線在平日早上8時至9時將加開一班由羅湖站至紅磡站的南行列車，及兩班由紅磡站分別開往羅湖站及落馬洲站的北行列車，令東鐵線乘客於平日早上繁忙時段的平均候車時間縮短4%至10%。