【高鐵】港鐵與鐵總三方面研優化　擬增長途班次、紓緩東鐵線擠迫

一連四日的內地五一黃金周剛結束，惟廣深港高鐵香港段四日內每日平均客流仍未達政府估算的80,100人次。港鐵車務總監劉天成今（6日）出席傳媒茶聚則指，乘搭高鐵香港段的客流量持續上升，過去五一黃金周的平均客流量相比去年十一黃金周厲害，並透露現正與中國鐵總研究優化鐵路系統，當中冀做到紓緩東鐵線車廂擠迫。

劉天成表示，港鐵正與中國鐵路總公司從三方面優化高鐵香港段。(洪嘉徽攝)

劉天成表示，港鐵正與中國鐵路總公司從三方面優化高鐵香港段，當中包括研究有效運用高鐵香港段，以疏導東鐵線車廂擠迫情況；檢視現行平日70對短途列車及13對長途列車營運情況，考慮能否讓更多列車駛至更遠程的城市；以及研究高鐵「地鐵化」，行車時間較短的站點可直接購票乘車，惟實名制車票、行李及一地兩檢安排仍在洽商階段。



而港鐵於3月測試荃灣線新信號系統期間，中環至金鐘站兩列列車相撞事故。港鐵行政總裁金澤培表示，調查委員會的專家仍在審查箇中原因，將會有初步資料向政府匯報，惟涉及的技術文件數量龐大，故三個月內向政府提交調查報告時間相當緊湊。

港鐵沙中線紅磡站工程早前再爆出涉及該站有逾六成「檢查及測量申請表格」（RISC Form）缺失。(資料圖片)

金澤培再度承認因趕工致RISC Form缺失

至於沙中線正進行其他車站的內部審核工作，包括檢查施工紀錄是否齊全及設計圖則修改有否按既定程序進行。金澤培表示進度理想，惟紅磡站須多加功夫，又再次承認因趕工致部分施工表格未有即時填寫，將透過其他證據包括工地相片及職員對話紀錄收集資料。

對於沙中線能否在今年內局部通車以及工程造價會否進一步上升，金澤培則未有正面回應，僅表示「愈快愈好」，以及將與政府商討。

金澤培再次承認因趕工致部分施工表格未有即時填寫。(洪嘉徽攝)

同時，港鐵宣布將利用科技分階段應用在車務及營運方面，以達致智慧出行。而港鐵手機應用程式「MTR Mobile」將於今年第二季內推出「點到點交通資訊」以及「到站提示服務」。前者是市民僅需要輸入目的地，介面便會顯示路線資訊，且同時提供其他交通工具包括巴士及小巴的出行方式；後者則為市民輸入目的地，當列車到站時便會發出提示信息。

開放四條鐵路線實時數據 翻新早期車站

另外，港鐵於2020年中起在出入閘機提供二維碼付款服務，並在稍後更新所有閘機及售票機，又會引入其他付費方式。同時計劃開放四條鐵路線包括西鐵線、將軍澳線、東涌線及機場快線的實時數據，以及研究翻新觀塘線、港島線及荃灣線早期車站，例如在葵芳站及葵興站等未有空調的車站提供技術支援。

金澤培自今年4月1日擔任港鐵行政總裁後，表示有三大主要目標，分別為持續提供安全、可靠及有效率的鐵路服務；確保各業務運作，為顧客提供優質服務，當中包括人材培養、管治安排及創新科技；以及重建港鐵聲譽及公眾信心，將積極面對現有困難、公開透明向公眾主動解釋事故及虛心聆聽公眾意見。