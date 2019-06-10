中大深圳建醫學院被指急進　校方重申畢業生不能直接來港行醫

香港中文大學擬建立中大（深圳）醫學院，中大醫學院計劃在周三（12日）把中大深圳醫學院學位課程呈交予中大教務會審批，被醫學界質疑新醫學院畢業生會否直接可以在本港獲准行醫資格。 中大醫學院醫科生、舊生發起網上聯署，要求暫緩審批程序。有份參與聯署的中大校友公共醫療醫生協會會長馬仲儀批評校方做法急進及諮詢不足，擔心日後深圳分校學生可在本港醫院實習，等同可以直接註冊，存在危機。 中大醫學院回應時重申，不會安排中大（深圳）醫學院的學生到香港進行臨床學習，畢業生也不會獲安排來港實習和註冊。

馬仲儀（右一）認為，方就諮詢的宣傳不足，不少人並不知悉，批評校方做法急進。（資料圖片）

數月前稱建院只是「構思」

馬仲儀表示，數月前校方才向學生稱正構思深圳分校事宜，詎料近日獲悉校方已與深圳市政府落實大部分細節，再經中大教務會及教資會就可正式推行，「學生問佢（校方），佢好多問題都輕輕帶過。」她亦認為校方就諮詢的宣傳不足，不少人並不知悉，批評校方做法急進。

馬仲儀指，根據醫務委員會條例，凡是獲香港大學或香港中文大學醫學院頒授內科及外科學位，並在認可的醫院實習12個月，就可在香港成為正式註冊醫生。她指出，深圳分校的課程屬中大認可，如日後深圳分校學生可在本港醫院實習，就等同可以直接註冊，存在危機，「可能有個香港人去讀深圳分校，然後話想返香港做醫生，佢就提出司法覆核，或者搵議員幫助，有呢個擔心。」

她坦言，近年政治氣氛變化巨大，「議員視醫委會條例為無物」，擔心事件會成真。她並指，如深圳分校學生可來港實習，亦擔心其他國內院校亦會提出同樣要求。她要求校方在條文中寫得清晰，以確保事件不會發生。

她續指，深圳分校暫時未決定會使用哪個附屬醫院，但初步資料指有數年需在國內醫院進行臨床教學，「個課程有幾多行香港果套，幾多行國內都未知，如果係國內醫院做臨床教學，同中大有一定距離。」

香港大學及中文大學醫學院醫科生，在認可醫院實習12個月，就可在香港成為正式註冊醫生。（資料圖片）

中大醫學院：不會安排到港臨床實習

中大醫學院回應指，在今年3月至5月，香港校方（包括校長、副校長、醫學院院長）已分別主動約見多個不同的學生代表及組織、教職員、醫科校友、立法會議員等，共舉行超過10次會面，而中大（深圳）計劃於七月向國家教育部呈交項目計劃書。發言人重申，校方不會安排深圳分校的學生到香港進行臨床學習。

發言人表示，中大(深圳)醫學院的學位將定名為「臨床醫學學士」(Bachelor of Clinical Medicine)，將與現時香港中文大學醫學院學生取得之「內外全科醫學士」學歷有清晰區分；其畢業生也不會獲安排來港實習和註冊 ，與其他非本地畢業的醫生一樣，他們必須通過醫委會的執業試方能在香港執業。

此外，發言人指出，中大（深圳) 醫學院將會向全球招聘教職員，香港中大將不會安排教職員到深圳工作或教學；財政及資源方面亦不會動用香港中大或教資會一分一毫。