【逃犯條例】港大張達明：政策聲明非政府承諾　做法誤導市民　　

特首林鄭月娥昨日(10日)於反對修訂逃犯條例的遊行後，表示將以政策聲明加強人權保障。港大法律學院首席講師張達明今日（11日）於商台節目《在晴朗的一天出發》中指出，政策聲明非承諾，「政府可以做亦可以唔做」，而法庭屆時亦不會要求政府作出解釋，認為有關做法誤導市民。

林鄭月娥日前重申不會撤回修訂《逃犯條例》。（資料圖片／盧翊銘攝）

特首林鄭月娥日前重申不會撤回修訂草案，惟將於加強人權保障方面，加入「政策聲明」。根據保安局局長李家超其後就政策聲明的解釋，特區政府可因應情況，以提供額外保障為由，考慮加入《逃犯條例》第3A（1）條所提述的進一步限制移交的條文，如訂明請求方所給予的承諾。

香港大學法律學者張達明批評政策聲明的做法不足夠。（資料圖片）

張達明批評，政策聲明的做法無新意及不足夠。他解釋，有關做法僅重覆5月底時政府呈交予立法會的內容，加上政策聲明非政府承諾，亦非適用於每個案件，強調「政府可以做亦可以唔做，」，故批評此舉是誤導市民。

他續稱，屆時若政府決定不加入條例所提及的限制移交條文，法庭亦不會就此要求政府解釋做法。

另外，張達明又批評政府的部分建議承諾無意思，認為政府始終不願意將公平審訊的要求加入條文內。他建議，政府應參照英國的做法，考慮請求方能否提供公平審訊，否則有權不移交疑犯。