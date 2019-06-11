【沙中線】港鐵高層承認鋼筋明顯未接駁妥當　無從判斷是否曾檢查

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今日（11日）續訊，早上續由港鐵沙中線土木工程建造經理傅賢哲作供。聆訊早前透露，北面連接隧道的連接縫出現滲水問題，之後鑿開石屎檢查時發現有鋼筋未接駁妥當。 傅賢哲表示，如螺絲帽與鋼筋有明顯分離，「任何人都可以睇到」，而自己亦曾觀看過鑿開石屎後的相片，認為鋼筋確是明顯沒有接駁。被問到港鐵是否無檢查相關地點，他表示曾打算詢問有關工程師，但其中一人已離職；另一人則「答唔到有無做過」。由於沒有檢查及測量申請表格﹙RISC Form﹚，他表示無從知道工程師是否曾檢驗。

港鐵沙中線土木工程建造經理傅賢哲（左）今早作供。（黃偉倫攝）

如鋼筋與螺絲帽有明顯分離：「任何人都可以睇到」

代表政府的大律師周偉倫表示，最少有三份不合格報告關於滲水問題，當中夾附開鑿石屎檢驗的相片，顯示有鋼筋未妥善接駁。他問到傅賢哲，是否曾觀看相關照片，以及了解事件原因。傅表示，曾問過負責的工程師，其中一人表示負責倒石屎前的檢驗，由於並非仔細檢查紮鐵情況，認為未發現相關情況「都唔出奇」。不過傅亦承認，如鋼筋與螺絲帽有明顯分離，「任何人都可以睇到」；而相片亦見到未有接駁的情況明顯。

傅賢哲續稱，另一名工程師已離職，無法詢問；尚有一位則為時任港鐵二級建造工程師康璞，但「佢答唔到有無做過（檢查）」。傅承認，連續縫的問題嚴重，亦稱：「有幾個關鍵程序，港鐵同承建商都做得唔緊」，在欠缺RISC Form下，無從得知康璞是否有於關鍵檢查點檢查。

港鐵一級建造工程陳俊瑋今早出席作供。（黃偉倫攝）

夏正民斥禮頓、港鐵有錯需負責

委員會主席夏正民認為，在欠交RISC Form的問題上，禮頓固然有未跟足程序，但禮頓與港鐵都需負上責任，港鐵作為監督，容許禮頓遲交、欠交，港鐵亦有出錯。傅賢哲同意雙方都有責任。

另外，早前聆訊透露，整項工程有7%鋼筋沒有接受香港實驗室認可計劃（HOKLAS）的實驗所檢驗。周偉倫表示，該鋼筋量相等於4,000噸鋼筋，假如一輛貨車每次可運載40噸，即有100輛貨車運載量的鋼筋沒有檢驗。傅賢哲認同該說法，並稱由於鋼筋可共用於不同位置，故無從得知用於何方。



傅賢哲完成作供後，港鐵一級建造工程師陳俊瑋作供。對於港鐵曾就連接縫工程，與禮頓及金門召開會議，他表示希望藉此確保兩個承建商的物料資料，可於會議中交換，如有困難港鐵會出手解決。不過早前聆訊指，最終連接縫出現螺絲帽錯配，使鋼筋未能接駁妥當。