【沙中線】紅磡站一位置曾有半數鋼筋未接駁　惟禮頓照落石屎

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今日（10日）續訊，早上由三名禮頓證人作供。代表政府的大律師彭禧雯於庭上展示一張「檢查及測量申請表格」（RISC Form），顯示港鐵就紅磡站列車停放處一個位置的鋼筋接駁情況，認為施工質量未達標準，有一半鋼筋未接駁妥當，需要修復。她續指，禮頓未修復問題，就於該處灌石屎。 時任禮頓地盤主管梁智勇回應問題表示，事後有與負責工程師了解，對方稱有要求紮鐵科文修復，但由於溝通出現問題，最終紮鐵未有動工，就已灌注石屎。梁又稱，由於港鐵未有就事件發出「不合格通知書」，之後都未有修復問題。

彭禧雯於庭上先展示一封2017年6月30日，由港鐵發給梁智勇的電郵，內容指有列車停放處的一個位置，有五成鋼筋未接駁妥當，但禮頓未修復問題就灌石屎。梁表示，最初由於正放假未有留意電郵，發現後便向負責工程師了解，對方稱有向紮鐵分判商的科文提及問題，要求先修復，惟由於溝通有誤會，科文或未指示紮鐵工人，最終在未修復問題下，就已灌石屎。彭追問是否接受解釋，梁表示接受。

梁智勇(左)稱，最初以為港鐵會就事件發不合格通知書，然後再善後，惟對方最後無發，自己亦「太忙」而再無跟進。 (黃偉倫攝)

RISC Form明確顯示有螺絲帽未接駁

彭禧雯之後又展示該位置的RISC Form，明確顯示寫到有螺絲帽未接駁（incomplete fixing of coupler），亦寫到港鐵不批准開展下一步工序。梁智勇表示，表格會發到禮頓負責質量監測的部門，而該部門無要求跟進。他又稱，最初以為港鐵會就事件發不合格通知書，然後再善後，惟對方最後無發，自己亦「太忙」而再無跟進。彭問到，是否無發不合格通知書，就代表毋須修復，梁表示：「我理解係」，並承認無採取任何補救措施。

楊嘉倫表示，無印象曾有人勸促自己提交 RISC Form。(黃偉倫攝)

聆訊又關注到有RISC Form缺失的問題。梁智勇承認曾欠交一份表格，亦負責確保表格準時提交，不過他認為當時問題不算嚴重，工作焦點是進度問題。

另一位作供的時任禮頓高級工程師楊嘉倫亦有欠交RISC Form，66份中欠交27份。他表示，無印象曾有人勸促自己提交表格。

另外，每批送到地盤的鋼筋，都需抽樣經香港實驗室認可計劃（HOKLAS）的實驗所檢驗，不過楊嘉倫承認，其負責的位置有兩批沒有檢驗。他表示，工人一般不會使用未檢驗的鋼筋，但「唔完全排除呢個可能」。