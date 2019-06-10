【沙中線】施工紀錄缺失屬嚴重問題　港鐵高層兩年懵然不知

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今日（10日）下午續訊，由港鐵沙中線土木工程建造經理傅賢哲作供。根據早前聆訊透露，2016年起禮頓已有欠交「檢查及測量申請表格」 （RISC Form）的紀錄，而港鐵亦曾投訴。不過傅賢哲稱，下屬一直未有向他提及相關問題，直至去年檢查連接縫滲水事件，翻查工程紀錄時，方知有表格缺失。 傅賢哲認為，施工表格缺失屬嚴重問題，沒有文件可證明港鐵曾檢驗工程。不過他亦指，由於問題不涉公共安全，又不導致即時危險，故回應政府查詢時，按標準將相關「不合格通知書」的評級列為低（low）。

港鐵沙中線土木工程建造經理傅賢哲作供。（黃偉倫攝）

指下屬沒有提及施工紀錄不齊全

早前聆訊揭露，紅磡站北面連接隧道的三處連接縫出現滲水問題，2018年發現有鋼筋未接駁妥當。傅賢哲表示，2018年2、3月調查事件，翻查工程的RISC Form，惟當時始發現紀錄並不齊全。他表示，下屬有多個機會向他反映問題，但並沒有人提及。

另外，一名港鐵高級工務督察曾於2017年3月發電郵予禮頓，投訴2016年至2017年間欠交多份RISC Form，該電郵有抄送至多名禮頓高層及港鐵人員，但不包括傅賢哲。傅表示：「其實可以抄送畀我」，尤其禮頓高層已知悉，對方可能會問及相關事情，對情況感「奇怪」。

聆訊期間又透露，港鐵曾就禮頓欠交RISC Form的問題，於北、南面連接隧道各自發出69及31份不合格通知書。傅賢哲引述鐵路拓展處稱，不合格的問題可引致整體工程費用上漲，又或影響結構安全，應就每份不合格通知書訂下「高、中、低」級別。傅續稱，由於欠交表格不涉公眾安全以及即時危險，按照標準全部同類的不合格通知書會列為「低」級別。他表示，標準純粹回應政府要求，發給禮頓時未有提及級別；並認為欠交屬嚴重問題，令港鐵沒有文字紀錄，確認是否曾就工程作檢查。

代表委員會的資深大律師Ian Pennicott又質疑，傅賢哲去年就連接縫及調車接線向政府提交調查報告時，未有提及有RISC Form缺失。傅表示，由於報告着眼於修復問題等，故未有提及表格問題。

沙中線問題多多，其中包括遺失部分施工紀錄文件。（資料圖片）

根據政府規定，送到地盤使用的鋼筋，都需抽樣到香港實驗室認可計劃（HOKLAS）的實驗所檢驗，惟禮頓證人早前透露，整體有7%鋼筋未獲檢驗。傅賢哲表示，港鐵有責任確保施工物料符合質量要求，承辦商需提交一份與物料相關的表格，並經港鐵審批。他又稱「推測唔到點解有部分鐵（鋼筋）無測試過」，不過之後表示，如禮頓未有通知實驗所的檢驗結果，的確有機會使用未檢驗的鋼筋，而港鐵並不知道。