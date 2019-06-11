【沙中線】港鐵年內完成最新造價估算　過海段21年通車存變數　　

港鐵沙中線紅磡站自去年起屢爆醜聞，導致原訂今年中通車的屯馬線「大圍至紅磡段」存有變數，惟過海段即「紅磡至金鐘段」的通車日期，港鐵早前一直強調維持於2021年。 運輸及房屋局向立法會鐵路事宜小組委員會提交文件，就沙中線「紅磡至金鐘段」通車目標，指受灣仔發展計劃工地交接影響以及會展站沉降事宜，工程進度有所影響；至於能否維持2021年的通車目標，當局更指將視乎紅磡站擴建工程全面評估策略的最終結果再作檢討，令通車日期添變數。

港鐵表示，擬於今年內完成沙中線工程最新造價的評估。（資料圖片）

而港鐵就沙中線最新進展，表示因「紅磡至金鐘段」的開通取決於屯馬線的通車日期，故須先掌握屯馬線的進度，才能清楚掌握「紅磡至金鐘段」的目標完工日期。同時，紅磡站擴建部分或需進行跟進工作，故亦對「紅磡至金鐘段」的通車時間表有影響。

截至去年底沙中線主要工程總支出約580億

至於沙中線工程最新造價，港鐵則指截至2017年12月公布，其主體工程造價已上升至873億元。加上，自2017年12月造價估算後，有不同因素及相關延誤，故港鐵擬於2019年內完成進一步造價估算評估。截至2018年12月底，沙中線主要工程項目總支出約580億元，佔核准工程預算的82%；沙中線承建商就土木工程及機電工程提出的申索，截至2018年12月31日，獲解決的申索共310宗，合共發放逾17.8億元。

對於屯馬線「大圍至紅磡段」將全線開通抑或局部開通，港鐵則指要視乎紅磡站及其相連結構的核實情況，包括多項技術因素例如測試信號系統以及線路可行性的研究，亦取決於北面連接隧道以及位於紅磡站屯馬線鐵路控制室能否盡早通過相關政府部門審批。港鐵表示，相關研究工作已進入最後階段。

另外，港鐵亦正核實屯馬線其他車站記錄，審核工作大致完成。結果顯示，整體上約有9成與結構有關的檢查及測量表格 （RISC Form）能在審核中呈示，現在檢視餘下1成文件記錄佐證資料，包括照片記錄及工地日誌等。運房局表示，就沙中線「東西走廊」沿線，已要求港鐵檢視施工紀錄不齊全的問題，並提出補救措施。