樹仁新傳編委會欲聯署譴責警方阻撓　系主任反對：部分成員無採訪

6月9日進行的反對政府修訂《逃犯條例》遊行過後，翌日凌晨發生警民衝突，警方清場時多次推撞記者，又利用閃燈照射記者的拍攝鏡頭。 樹仁編委會成員原欲參與聯署，譴責警方阻撓新聞工作者正常採訪，惟有知情人士向《香港01》表示，系主任梁天偉不允許以「香港樹仁大學編輯委員會」名義參與聯署。 梁天偉回應時確認事件，指當晚只有編委會「說在線」成員參與採訪，其餘分部的編委會成員沒有在場，不清楚現場實際情況，因此不適宜用整個編委會名義聯署。

《仁聞報》、「說在線」及《樹仁新傳電台》在取得所有其成員的共識下，利用出版分部名義參與聯署。（受訪者提供）

香港樹仁大學新聞與傳播學系編輯委員會分四個部門，包括會務部、出版部《仁聞報》、出版部「說在線」及出版部《樹仁新傳電台》，成員均由該系不同年級的學生擔任。

有知情人士向《香港01》表示，昨日（10日）接獲中大新聞與傳播學院院會的邀請，詢問會否使用「樹仁編委會」名義參與聯署。然而，樹仁新傳系主任梁天偉不允許相關做法，原因是6月10日凌晨衝突時，「說在線」在現場採訪的情況十分危險，知情人士續指：「所以（梁天偉）唔准我哋再跟，人哋點唔代表我哋要跟。」

知情人士指，《仁聞報》、「說在線」及《樹仁新傳電台》在取得所有其成員的共識下，利用出版分部名義參與聯署。

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樹仁新傳系主任梁天偉（左三）表示，不適宜用「香港樹仁大學編輯委員會」編委會名義聯署。（資料圖片）

梁天偉：不清楚當晚傳媒所面對情況

《香港01》記者致電梁天偉查詢事件，他解釋，當晚只有「說在線」參與採訪，其餘編委會出版部的成員沒有參與採訪，不清楚當晚傳媒所面對的情況，因此不適宜用「香港樹仁大學編輯委員會」編委會名義聯署。

梁天偉認為，由於「說在線」當晚有參與採訪，因此若他們參與聯署屬合理；當晚有參與採訪的記者參與聯署，同樣十分合理。