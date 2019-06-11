【逃犯條例】 72間中學學生發動罷課　包括福建中學、林鄭母校

《逃犯條例》修訂明日(12日)恢復二讀辯論，學界迴響遍地開花，暫時網上已有最少72間中學以學生名義發動罷課聯署，呼籲各中學生響應罷課行動，並促請校方酌情處理考試安排，當中包括特首林鄭月娥及律政司司長鄭若驊母校。部分學生表明將趁明天罷課期間，組成駐場清潔小組，於立法會一帶進行另類學習，亦會邀請罷工老師講解逃犯條例，作另類通識課。 教育局則回應稱，反對任何罷課主張，稱平和、有序的校園環境和氣氛，對學生的學習、成長至關重要；任何課堂時間，包括學期末考試或考試後學校安排的活動，都是學生寶貴的學習經歷，不應受到干擾。香港中學校長會執委會則發聲明，表明不贊成師生以罷課，促請政府暫緩立法。

日前的反修例大遊行，觸發大批港人上街，亦陸續醞釀罷工、罷課。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

聯署包括「左校」福建中學及林鄭、鄭若驊母校

繼發起反對修例聯署後，多間中學於昨、今兩日起，陸續再有學生以個人身份發動網上聯署，呼籲同學響應號召於明天參與罷課，當中名校林立，拔萃男書院、喇沙書院等亦有參與其中，亦不乏左校如福建中學等；另林鄭月娥母校嘉諾撒聖方濟各書院、以及鄭若驊母校嘉諾撒聖瑪利書院，亦有網上聯署。

大部份聲明強調不代表學校立場，已聯署的學生多以在學年份及全名，或所屬校社表明身份，甚至有學生更連同班號，一併填寫，現有聯署名單中所見，中一、二等初中生亦有響應號召。有聯署強調，罷課非申請一日假期以作偷閒，亦表明學生不是受到煽動或盲目跟從，而是了解到修訂草案的進度及不可逆的嚴重後果，才自發罷課。

2019年6月9日，反對逃犯條例修訂大遊行，民陣指有103萬人參與，警方指高峰時有24萬人。市民到達政府總部後，高舉交叉手勢，表達反對修例。（資料圖片 / 林若勤攝）

呼籲學生運動應擴展至中學

除以學校為單位外，亦有聯署號召全港中學生為「牌頭」，呼籲同學走出課堂，挺身參與社會事務，「我們不忍見家園沉淪」，又認為學生運動從不應局限於大學，亦應擴展至各中學，亦表明罷課期間，活動發起人將前往政總及立法會附近，進行另類學習，組成駐場清潔小組，進行垃圾分類及環保糾察等工作，同時亦有小型研讀會，邀請當天罷工老師講解有關逃犯條例資料。

據了解，有部份學校已下禁罷課令，表明不允學生參與，但亦有學校立場較為開放，初步容許學生經家長同意後，可自行決定。《香港01》已向多間學校作出查詢，正等待回覆。

2019年6月9日，反對逃犯條例修訂大遊行，大公報大樓外的電視，不斷播放支持修例的標語。（資料圖片 / 高仲明攝）

學生以外，教育界亦有教師發動罷工，至今已有最少兩個教師組織發表罷工聯署聲明，有將參與罷工教師透露，會自行衡量所承受風險，包括校方壓力，但身為師長，面對不公義，不應默不作聲。

香港中學校長會執委會發表聲明，表明不贊成師生以罷課表達訴求，又促請政府暫緩立法，廣泛聆聽民意，避免社會對立惡化。而教聯會則反對罷課，斥干擾校園是極不道德的可恥行為。