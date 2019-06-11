【逃犯條例】社聯促撤回修訂：否則更難管治、後果無可挽回

《逃犯條例》修訂明日﹙12日﹚恢復二讀辯論，由行政會議召集人陳智思擔任主席的香港社會服務聯會，今日下午發出新聞稿，促請政府懸崖勒馬，順應民意，立即撤回修訂草案。社聯指出，修例具極大爭議性，在充份諮詢公眾取得社會共識之前，不應倉促行事。 社聯發言人及後回應查詢時表示，於機構層面沒有參與罷巿行動，但尊重同事的選擇，如明天需要請假，會彈性處理。

蔡海偉參與大遊行時表示，希望政府先撤回修例。(資料圖片)

CEO蔡海偉周日遊行時已表態促撤回

社聯行政總裁蔡海偉周日曾參與大遊行，當日他接受傳媒訪問時，已表示希望政府先撤回修例。他當時指出，一項這麼大爭議的法例修訂，政府應給更多時間社會討論，不應這麼草率便去推行。

社聯的新聞稿指出，政府應撤回修訂草案，並且嘗試修補與廣大群眾的關係，否則將更難管治，後果無可挽回。

社聯又稱，政府提出的法案甚少引起社會如此廣泛的關注及爭議，今次不同界別、職業、年齡的廣大市民都表示反對及憂慮。

社聯特別指出，政府在提出今次修例之前，只用了20天時間諮詢公眾，就決定將法案交給立法會，做法過於倉促。

社聯又稱，政府未能說服法律界及政黨，便決定越過慣常做法，在沒有經過立法會法案委員會商討下，便直接將法案交到立法會大會二讀，斥其做法粗暴，「政府視而不見，聽而不聞，令市民非常憤怒，也觸發了百萬人遊行。」