【逃犯條例】政總被佔領　議會內外、交通、抗爭實況多點持續更新

政府建議修訂《逃犯條例》，草案今日（12日）進入二讀階段。修例引起社會巨大爭議，繼民陣於6月9日發起大型遊行，稱有103萬人參與（警方則指有24萬人）之後，大批示威者自周二（11日）晚開始湧入金鐘，直至周三早上，金鐘龍和道、夏慤道再遭佔領，2014年傘運一幕捲土重來。 香港01將多點現場直擊，從整體事態發展、最新交通狀況、立法會政治攻防、現場第一手影像等，多點多角度持續更新，向社會大眾呈現新聞最前線的實況。

行車線完全佔領。（梁銘康攝）

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佔領行動再現．街頭抗爭現場實況持續更新

點擊進入：【逃犯條例．持續更新】示威者鐵馬封金鐘道東行綫 記者現場直擊

今天逃犯條例將於立法會恢復二讀，大批群眾早上衝出金鐘夏慤道、龍華路等一帶馬路，警方曾展示紅旗及發出胡椒噴霧，但暫時未準備採取清場行動。

警員在金鐘港鐵站戒備。（李澤彤攝）

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金鐘多處再被佔領．交通實況持續更新

點擊進入：【逃犯條例．持續更新】金鐘交通混亂 逾80條巴士路線受影響

立法會今日就修訂逃犯條例進行二讀，有大批市民在外反對修訂舉行集會，途中大批示威者衝出馬路，並霸佔立法會外一帶道路。因應金鐘一帶的混亂情況，早前港鐵一度宣布停開金鐘站，惟其後恢復開放。《香港01 》將緊貼最新交通安排。

運輸署呼籲市民暫時不要駕駛至金鐘、中環一帶；九巴、新巴及城巴超過80條巴士路線受影響。

面對大批市民上街遊行示威，特首林鄭月娥表明不會撤回《逃犯條例》修訂。（資料圖片／張浩維攝）

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逃犯條例二讀．議會政治攻防持續更新

點擊進入：【逃犯條例．持續更新】立法會會議押後 秘書處：時間另行通知

立法會今日（12日）將恢復二讀審議受爭議的《逃犯條例》修訂草案，在大批反修例的市民包圍立法會大樓和佔據街道下，草案仍排在議程當中。民主派議員在立法會議事廳見記者，要求與立法會主席梁君彥會面，促請取消今日大會。

立法會於早上約10時45分時宣布，根據《議事規則》第14(3)條，立法會主席指示，原訂於今天早上11時開始的立法會會議，將會更改至由他決定的稍後時間，會另行通知議員。

警察與示威者對峙。（曾梓洋攝）

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香港01直擊．佔領現場第一手影像持續更新

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今日（12日）立法會就修訂逃犯條例進行二讀，至早上約八時，有大批示威者衝出龍和道，佔領夏慤道全線。有警員發出「紅旗」後，隨即施放胡椒噴霧，在場採訪記者中招，臉部及背部感到灼熱。現場有示威者徒手掘起地上的磚頭及搬走鐵馬。

此外，在今早七時許，有大批示範者聚集在龍和道對開位置，當時有示威者衝出，並突破警方防線，佔領馬路。龍和道隧道西行方向，有十輛私家車被困，未能駛離。