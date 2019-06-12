【逃犯條例・示威者心聲持續更新】學生派物資　公關全公司罷工

立法會今（12日）恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂，立法會於凌晨零時發出黃色警示。至今早約8時，大批市民走出告士打道及夏愨道的來回線，佔領馬路。大批示威者響應罷工、罷課的呼籲，前來增援，而現場不乏年青人，有學生向記者透露，響應網上呼籲到場，亦有人在考試後立即趕至現，望能「幫香港出分力」。

中四曾同學表示，今日考試後隨即趕到現場參與集會。（陳蕾蕾攝）

學生：想幫香港出分力

中六學生李同學表示，今日未有出席學校活動罷課前來，為想「幫香港出分力」，認為政府漠視民意，他不希望「遊行完咗就完咗」，希望香港年輕人可以再次出來向政府表達不滿，至於後續行動，則需視乎事態發展再作決定。

另外一名中四曾同學表示，今日考試後隨即趕到現場參與集會。他指，周日（9日）的遊行活動因父母阻止而沒有到場，故今日考完試便立即到場。他直言，若未來行動持續，亦會考慮罷考部份科目支持。