【逃犯條例．龍和道持續更新】警放催淚彈　示威者一度被困中信

示威者佔領龍和道！今早（12日）大批示威者反對立法會就修訂《逃犯條例》進行二讀，於中環及灣仔一帶進行示威，其間爆發警民衝突。事發在今早七時許，有大批示威者聚集在龍和道對開位置，當時有示威者衝出，並突破警方防線，佔領馬路。 及後，龍和道隧道西行方向，有十輛私家車被困，未能駛離。消息稱，今早有停泊在龍和道的警車油缸遭人破壞，至早上11時上址的三輛警車，車內警員均未有行動。至中午約12時，龍和道東西行線已封閉，有車輛仍被困；警方於facebook帖文指，發現龍和道附近有示威者把地上磚頭掘起。下午2時許，警方多次向示威者施放催淚彈及胡椒噴霧，多人「中招」感不適。至下午4時15分，警方在龍和道施放催淚彈，在場示威者不斷向愛丁堡廣場方向後退，警方同時在添華道及夏愨道亦至少施放三杖催淚彈。警方驅趕範圍包括添美道、添華道、夏愨道及龍匯道，有在中信的示威者表示被困，而記者亦在海富中心對出聽到槍聲。

龍和道隧道內示威者大致平靜，有部分示威者戴上頭盔、口罩及眼罩，眾人立叫口號要求政府徹回修訂《逃犯條例》，並叫高叫「反送中」等口號。（蔡正邦攝）

黃相信示威者不會搬動其電單車，他預料稍後時間離開。（蔡正邦攝） 消息稱：警車油缸被人破壞 據知今早約九時許，現場有警車油缸被人破壞。現場所見，有三輛警車到場增援，而龍和道隧道內示威者大致平靜，有部分示威者戴上頭盔、口罩及眼罩，眾人立叫口號要求政府徹回修訂《逃犯條例》，並叫高叫「反送中」等口號。 電單車被困示 車主：沒有所謂​ 電單車司機黃先生指，今早七時許他駕車上班，他指早上駛至龍和道隧道時，已經發現前面道路被阻塞。黃先生表示，由於示威行動阻礙道路，他料今日亦無法上班，但他指沒有所謂。他稱，一旦示威行動會持續數日，他的電單車亦只能泊在上址，黃相信示威者不會搬動其電單車，他預料稍後時間離開。 龍和道未有警員行動 示威者平靜 至早上約11時45分，停泊在龍和道隧道的三輛警車，車內坐有數名警員，但他們未有「落地」行動。較早前，示威者於龍和道對開馬路，不斷堆放鐵馬加固，之後佔領另一邊的龍和道車道。其間，有大批示威者高叫口號，並指自己是「和平」示威，有人更於現場築起人牆。 警方：龍和道有人掘起磚頭 被警告切勿投擲 至中午12時許，警方於facebook帖文指，發現龍和道附近有示威者把地上磚頭掘起。警方警告示威者，切勿投擲磚頭，因此舉可能會嚴重傷害他人身體，甚至致命，是嚴重違法行為。現場可見，龍和道對開行人路位置，有示威者將地面的磚頭掘起，之後埋放地下位置，其間未見有人作出激烈行為。至下午一時許，有示威者將鐵馬搬至龍和道，設置在路中加固防線。

至中午時間，不少白領人士趁午膳時間前來佔領區，於金鐘上班的職銀行職員溫先生，亦趁午膳時間前來佔領區，「為咗下一代，所以要企出嚟！」若反修例行動有後續活動，溫先生指亦會參加，「因為我唔係食花生！」另外有不少示威者於龍和道內休息。

警方Facebook：發現龍和道附近有示威者把地上磚頭掘起

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衝突在3時後升級 警方逼近民陣大台

警民衝突在下午近3時升級，有軍人使用望遠鏡，在解放軍總部高空監視現場情況。至下午4時15分，警方在龍和道施放催淚彈，在場示威者不斷向愛丁堡廣場方向後退，警方同時在添華道及夏愨道亦至少施放三杖催淚彈，現場不少示威者及記者「中招」感到不適。

衝突中，警方一度逼近中信龍匯道出口民陣大台，李卓人、梁國雄等人試圖談判，向警方表示會盡快拆除大台，其間有人表示需要約一小時拆除。至下午4時24分，警方在龍匯道飲水、休息整理，亦有警員更換裝備。

警方發送催淚彈後，在中信大廈連接統一中心的天橋，有傷者要由市民自發用擔架運送出去，有示威者在中信大廈內表示被困，未能離開，同時有警察進入中信範圍。記者亦在海富中心對出聽到槍聲。至下午約6時，運輸及房屋局局長陳帆及勞工及福利局局長羅致光沿民耀街進入國際金融中心，沿途市民向他們大叫「反送中」。至近6時，龍和道大致平靜，早前有示威者已退至郵局，警民暫時「休戰」。

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6月12日早上：大批市民就修訂《逃犯條例》示威情況