【逃犯條例】考試期間罷課　中學生集會反修例：抗爭底線不斷降

約200名中學生到響眾志號召前來愛丁堡廣場集會，反對政府修訂《逃犯條例》。身穿校服的中五學生梁皓緩表示，今日完成考試後即前來集會，她形容今次修例比基本法23條立法「更惡」，影響港人前途，故有必要站出來反對。她批評政府漠視民意，自言自己抗爭底線因此不斷下降，但不介意承受被捕坐監風險，只為促請政府撤回修例。

身穿校服的中五學生梁皓緩表示，今日完成考試後即前來集會。（胡家欣攝）

校方不反對集會

身穿校服的中五學生梁皓媛今日在學校完成中文卷考試後即前來愛丁堡廣場集會。她指，學校學生有發起罷課聯署，校方表示，在不影響學校運作及個人安全下，不反對學生校內外集會，「啱嘅嘢可以去做，但要承受不考試的風險。」

參與過民陣三次反修例遊行的梁皓媛表示，形容今次修例比基本法23條立法「更惡」，將會移交港人到內地接受不公平審訊，雖然提高引渡刑期門檻至七年，但認為內地司法制度「龍門任搬」，質疑政府新建議的成效。她批評修例影響港人前途，政府應該撤回、甚至不再提出修例，但政府不理民意一意孤行，「明明有七份一出嚟好誇張，呢啲力量點解唔可以改變社會，點解政府唔願意聽？」她相信，修例會令部份市民考慮移民，但她稱生於斯，長於斯，不希望移民，故為守護香港前途站出來。

反《逃犯條例》示威者於6月12日前往金鐘抗議，大批警員戒備。（羅君豪攝）

擔心武力鎮壓 變另一個六四

只有17歲的她認為，事態發展嚴重，自己未來不排除會罷考，亦有感自己不斷下調抗爭底線，明言不擔心坐監影響前途，「唔一定做專業人士，專業人士前設係想搵大錢，但唔一定賺錢……自己過得心安理得，比錢更大得着。」她又指，「咁多衝突其實係非必要，如果政府聽市民、年輕人意見，大家有商有量，完全唔會有暴力發生。」她擔心，若政府持續不回應訴求，示威者行動未來升級，在警方武力鎮壓下會流血收場，「驚變成另一次六四。」