【逃犯條例】家長自發舉行讀書會　用另一種和平方式守護香港

有家長雖然沒有站在最前線去發聲，但亦帶同子女到中環大會堂外自發舉行讀書會，跟孩子上一課公民教育課，用另一種方式守護香港。

透過遊戲、故事進行公民教育

今早，有一群家長聚集在中環大會堂前自發起一個親子讀書會。他們在地上鋪上墊子，聽著不同講者以有趣互動的故事帶岀公義的重要性，也設計了一些小遊戲，例如看圖數示威人數。

其中一位家長 Kenny表示不鼓勵家長帶小朋友去政府總部，但他們會透過另一種方式讓想守護香港的家長在保護到孩子的情況下發聲。他指：「這完全是家長自發的活動，我們只是在這裏和小朋友玩玩遊戲。小朋友應做回小朋友應做的事，在這裏吃吃東西、聽聽故事。」他們有用警方和民陣公布的遊行人數和小朋友玩了個小遊戲，當最後大家數岀來的結果都不同，小朋友便會明白有時政府的說話也不能盡信。

另一位家長Rita表示，他們一班家長聚在一起，雖不是站在最前線去發聲，但也正努力教育下一代有發聲的權利。她最希望小朋友今天可以了解到自己擁有什麼，明白自己原本擁有的東西即將受到威脅。