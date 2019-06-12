【逃犯條例】徹夜不眠留守　鄺俊宇疑體力不支當場暈倒　

民主黨立法會議員鄺俊宇昨晚（11日）留守金鐘，聲援留守的支持者，他在上午11時許與示威者會面期間，疑因體力不支，於立法會對出的行人路上暈倒。 鄺俊宇的助理表示，鄺目前狀態清醒，本來上了救護車治理，但由於擔心會議會再次召開，故決定只返回辦公室休息。

民主黨立法會議員鄺俊宇暈倒。（李澤彤攝）

警方昨晚派大量警力，於金鐘港鐵站內、海富中心外及添馬公園，截查年輕人的身份證，並要求年輕人靠牆一字排開搜身，引起市民不滿，鄺俊宇聯同多名立法會議員到場監察有關情況，博得在場市民擊掌。他其後又親身到港大宿舍，了解是否有警方到宿舍搜查。

上午十一時許，立法會秘書處宣布，根據《議事規則》第14(3)條，按立法會主席梁君彥指示，原訂於今天早上11時開始的立法會會議，將會更改至由他決定的稍後時間，會另行通知議員。

其後鄺俊宇與多名民主派議員到場與示威者會面，他到添美道向示威者解釋立會情況，指現時示威者已全面包圍立法會，現場隨即掌聲雷動不斷歡呼，他呼籲大家保持耐性、保護自己，若有新消息會立刻通知示威者，萬一會議真的開始，亦要先沈著不要急於衝擊，「我哋喺會議廳入面頂住，你哋喺度頂住好無？」隨後鄺俊宇因身體不支，暈倒在地上。