【逃犯條例】黃昏時份衝擊未完　年輕示威者補給物資再遇催淚彈

金鐘反《逃犯修例》修訂示威仍未落幕，傍晚六時許，多名盾牌及警棍的警員，一度將樂禮街及夏愨花園的示威者，向花園來推進，引來警民對峙。有90後示威者稱「為何大人都不在場，為何要我們年輕一代承受這一切？」

警方清場行動持續。（李穎霖攝）

警方清場行動持續，傍晚六時許，多名持盾牌及警棍的警員，不斷用警棍後打盾牌，將近樂禮街的示威者向夏慤花園推進，有警員更一度用警棍指向途經放工的路人。有市民指警方情緒激動，着警方冷靜。警方後來再次進行推進行動，引來警民對峙。

21歲的大專生謝同學稱由今早開始一直守著中線，原本在今下午三時回來購置物資，怎料下午四時警方施放催淚彈。到下午約六時，示威者散至金鐘道和夏愨花園，親見警方再施催淚彈，他憤怒道：「我們只是年輕人，手無寸鐵示威，為何警方要這樣對我們？」

他稱：「為何大人都不在場，為何要我們年輕一代承受這一切？我們為香港未來抗爭，但大人打我們、衝擊我們。」他眼泛淚光稱， 香港回歸後，原來享有的法治自由愈況愈下，「現在只剩下樓價第一，其他都墜落不堪，我們這一代只能一步步忍受惡果，受各方環境壓迫，被迫面向香港政府和中國政府抗爭，而上一代享有香港美好，見證香港墜落，但到「今日企出來的大人又有幾多？我真會很痛心，我真是不甘心。」，又強調：「今次我們只要起碼贏一次，就一次就好，不然香港沒救了」。

對峙期間，示威者劉女士曾多次激動地向警方解釋，通過《逃犯條例》修訂的壞處。她指自己20多年前從內地嫁來香港，了解內地司法不透明及可怕之處，故不希望香港變成內地一樣：「過了這條惡法，香港的司法就完了。司法完了就一切都完了。」正因如此，她今早完成工作後，下午便來到金鐘參與集會。

警民對峙期間，情況一度緊張，劉女士呼籲學生遇上警方執行行動時，先與警方講道理：「作為抗爭者，我們要說服警察，如惡法通過了，也影響到他們的子女。」